I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 48 anni accusato di avere abusato di un ragazzo di 13 anni. Il minore avrebbe accettato gli inviti dell’uomo perché era un amico di famiglia e gli avrebbe fatto anche dei piccoli regali.

Le indagini

Le indagini dei militari hanno accertato che lo scorso anno in un piccolo centro del palermitano si sono verificati gli abusi. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Termini Imerese, stanno accertando se ci sono altre piccole vittime dell’uomo. Ad presentare la denuncia sono stati i genitori del piccolo assistiti dall’avvocato Antonio Di Lorenzo. L’uomo arrestato ha tentato il suicidio e ha negato ogni accusa.

Da Alessio Boni a Maria Grazia Cucinotta, da Alessandro Preziosi a Caterina Balivo e Nicoletta Romanoff, da Elonoire Casalegno a Samantha de Grenet non ci stanno alla violenza sulle donne e hanno deciso di rispondere con forza e unità, sui social, portando come un solo coro l’hashtag #iononsonocarne. Si tratta di personaggi famosi con un seguito importante, che hanno deciso di “metterci la faccia” e portare il proprio sostegno alla vittima, ma anche a quante hanno subito simili abusi.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata lanciata sulla pagine Instagram di Fab!, con preciso riferimento a un messaggio inviato nella chat da uno

dei sette indagati, che tenta di giustificarsi proprio con le parole “la carne è carne”.

”La carne è carne’ non è la giustificazione che un 20enne si è dato – risponde Fab! – è la frase che si è sentito dire mille volte dagli adulti della sua vita – padri, madri, nonni, zii, amici di famiglia. Noi di Fab, insieme ad F e al direttore @sonolucadini, ci ribelliamo a chi riduce la preda a un pezzo di carne da stuprare e il predatore a un altro pezzo di carne schiavo dei suoi istinti. Donne e uomini non sono carne, #iononsonocarne. Condividete l’hashtag nelle storie con una vostra foto, e taggateci. Facciamo sentire la nostra voce. Noi non siamo carne”. Cosi’ tra le prime Caterina Balivo seguita da tanti vip ha postato la mano con la scritta. Tra i tanti anche Elisabetta Gregoraci, Maria Pia Calzone, Michela Nadreozzi, Adriana Volpe.

Like this: Like Loading...