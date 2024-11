PalaOreto protagonista per lo sport inclusivo

Il progetto di Scuola Itinerante per i piccoli con disabilità Sabato 16 e domenica 17 novembre.

Il PalaOreto di Palermo ha ospitato la penultima tappa del percorso di sport inclusivo organizzato da FISPES con il sostegno di Fondazione Conad ETS e di Procter & Gamble Italia.

La tappa ha visto la partecipazione attiva di PAC 2000A Conad, cooperativa Conad di riferimento per il territorio.

Dopo aver coinvolto più di 100 bambini con disabilità a Modena, Ascoli Piceno, Roma, Perugia, Bologna, Forlì, Reggio Emilia, Lecce e Bergamo fa tappa a Palermo il progetto “Sport Senza Confini”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità tra i 5 e i 14 anni che si propone di avviare allo sport i giovani, attraverso un percorso propedeutico alla scelta di una disciplina paralimpica.

Organizzato da FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, con il supporto di Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia, “Sport Senza Confini” amplia l’impegno della “Scuola Itinerante” e in questo 2024 sta sviluppando un percorso di undici tappe in sei regioni italiane.

Sabato 16 e domenica 17 ottobre è stato il PalaOreto di Palermo ad aver accolto i partecipanti e i tecnici FISPES in una due giorni intensa di esercizi ludico-sportivi volti a favorire l’integrazione e socializzazione dei dieci giovani atleti presenti, facilitandone l’espressione tramite l’attività motoria nel rispetto delle abilità di ciascuno.

IL PROGETTO “SPORT SENZA CONFINI”

“Sport Senza Confini” è dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l’integrazione dei bambini e dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di

attività ludico-sportive, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie capacità e passioni. Ogni incontro, infatti, offre l’occasione di praticare sport all’interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità e di mettersi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie abilità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione.

Il progetto amplia l’impegno della “Scuola Itinerante” nazionale della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, grazie al supporto di Fondazione Conad ETS – ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione, e impegnato per il bene comune e il supporto alle comunità – e di Procter & Gamble Italia, l’azienda che con il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” sta realizzando azioni tangibili per promuovere l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità.

In particolare, il progetto “Sport Senza Confini” prevede per quest’anno un percorso itinerante in undici tappe che tocca sei regioni italiane e le diverse realtà locali che le compongono: ad ogni tappa, lo staff tecnico della FISPES coinvolge per tutto un weekend decine di giovani atleti in percorsi specifici, volti a valorizzare ciascun partecipante e a sensibilizzare al rispetto delle diversità, il tutto all’insegna del divertimento.

LE DICHIARAZIONI

«Sono particolarmente felice per questa iniziativa che, ancora una volta, Fispes e i suoi compagni di viaggio propongono. Un progetto ad ampio respiro di scuola itinerante con l’obiettivo chiaro di iniziare ad attivare nel

territorio delle realtà stanziali, che possano essere faro e riferimento per tanti bimbi che, con le loro famiglie, «Siamo convinti che lo sport sia un mezzo aggregante, capace di trasferire alle generazioni più giovani i

valori della socialità e dell’inclusione; valori centrali nel lavoro delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio, che quotidianamente dialogano con le comunità locali, come PAC 2000A qui a Palermo, portando risposte concrete alle necessità e supportando progetti inclusivi. Siamo felici di sostenere per il secondo anno i raduni nazionali della Scuola Itinerante di Fispes, perché mettono in pratica i valori più alti che lo sport sappia esprimere, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio positivo di incoraggiamento e speranza» ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice e Segretario Generale di Fondazione Conad ETS.

.

«Siamo orgogliosi che questo progetto faccia tappa a Palermo, città in cui il nostro impegno è profondamente radicato e in cui vogliamo essere un riferimento per le nuove generazioni, creando valore e supportando significativamente la comunità. – ha aggiunto Riccardo Catania, Direttore area Sicilia di PAC 2000A Conad- Per noi questa iniziativa rappresenta uno dei molti impegni a favore dei giovani e non si limita ad abbattere barriere fisiche, ma anche quelle culturali e sociali, al fine di promuovere inclusione e garantire eguali opportunità a tutti, in particolare alle persone più vulnerabili».

«Per noi i Giochi Olimpici e Paralimpici, di cui siamo orgogliosi sponsor globali da oltre dieci anni, rappresentano un’ulteriore occasione per fare una differenza positiva e tangibile nelle comunità in cui operiamo. Per questo non possiamo che essere felici di collaborare con FISPES e Fondazione Conad ETS, con cui si è creata un’importante sinergia, e di poter contribuire ad un obiettivo ambizioso: portare, tramite una crescita progressiva di anno in anno, gli eventi di promozione di sport inclusivo organizzati dalla Fispes tramite la Scuola Itinerante in tutte le regioni italiane per coinvolgere in attività sportive quanti più giovani con e senza disabilità possibile» ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.