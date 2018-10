Lo ha deciso l'assemblea dei soci che si è riunita oggi

Fabio Giambrone non è più presidente della Gesap, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Palermo Falcone Borsellino.

Il suo successore lo deciderà, come anticipato ieri da BlogSicilia, il Cda ma secondo indiscrezione il suo posto sarà ricoperto da Tullio Giuffrè, in passato assessore della giunta Orlando ingegnere trasportista, docente universitario di Strade, ferrovie ed aeroporti.

La nomina è stata voluta dallo stesso sindaco di Palermo che ha la maggioranza per ora nell’assemblea dei soci

Nel nuovo cda ci sono due conferme Cleo Li Calzi e Giovanni Scalia, quest’ultimo dovrebbe diventare il nuovo Ad al posto di Giuseppe Mistretta, al momento non riconfermato.

Cambio pure in Camera di Commercio. Al posto di Giuseppe Todaro entra il presidente Alessandro Albanese. Direttore Generale resta Natale Chieppa.

Fabio Giambrone ha preso il posto di Giovanni Scalia ed è stato nominato presidente della società Gh che gestisce i servizi di handling dello scalo Falcone Borsellino.

Per il Comune di Palermo è stato nominato Domenico Cacciatore.

In quota Città Metropolitana di Palermo sono stati indicati Giovanni Scalia e Cleo Li Calzi; per il Comune di Palermo Tullio Giuffré e Domenico Cacciatore, mentre per la Camera di commercio Alessandro Albanese, presidente dell’ente camerale.

Successivamente, nella prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione Tullio Giuffré è stato nominato presidente al posto di Fabio Giambrone, che ha lasciato l’incarico. Giovanni Scalia è invece il nuovo amministratore delegato, carica prima ricoperta da Giuseppe Mistretta.

Il vicepresidente, espressione della Camera di Commercio, è Alessandro Albanese, che subentra a Giuseppe Todaro.

Conferma per il consigliere Cleo li Calzi e nuovo ingresso nel Cda per il giovane avvocato Domenico Cacciatore.

Su proposta del neo presidente Giuffré, il Cda ha designato alla carica di presidente di Gh Palermo, la società partecipata da Gesap al 20% che opera nell’ambito dei servizi aeroportuali, il presidente uscente Fabio Giambrone.

La proposta di incarico sarà discussa nell’assemblea di Gh che si terrà il 10 ottobre. Confermati due componenti del collegio sindacale: Paolo Ancona e Francesca Di Stefano.

“E’ stato fatto un lavoro importante, in linea con quello fatto in questi anni dal presidente Giambrone – ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo – Oggi, ho subito due sconfitte: la prima, non sono riuscito a convincere Giambrone ad accettare la proposta di continuare nel suo lavoro; la seconda, è riuscito a convincermi che era meglio che non lo nominassi.

Ma abbiamo ottenuto una vittoria, e cioè quella di aver formato una squadra che mette a riparo la Gesap da strumentali polemiche e che dimostra il grande attaccamento di Fabio Giambrone verso l’azienda. Lui rimane nella storia dell’aeroporto per quello che ha fatto – conclude il Sindaco – e certamente gli devo essere grato per aver contribuito ad internazionalizzare la nostra città, con aumenti straordinari di arrivi, senza chiedere risorse ai Soci, cosa che invece in passato avveniva frequentemente”.

Il presidente, Tullio Giuffré è Professore ordinario di “Strade, ferrovie e aeroporti” alla facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Enna Kore. Classe 1977, laureato con lode in ingegneria civile trasporti, ha collaborato ad iniziative legislative della Regione Siciliana in tema di gestione e pianificazione dei sistemi di trasporto pubblico locale.

Dal 2010 è responsabile della sezione Strade del laboratorio di strade, ferrovie e aeroporti. Ha partecipato a molteplici studi nell’ambito della costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture di trasporto; modelli di gestione delle infrastrutture aeroportuali; sviluppo dello Human Centered Trasportation Taxonomy; implementazione dei sistemi Automated Vehicles

L’amministratore delegato, Giovanni Scalia, manager con esperienze internazionali, Giovanni Scalia, 39 anni, è ingegnere gestionale. Ha completo la formazione con esperienze in Spagna e Stati Uniti conseguendo il Master in Bussiness Administration presso la Luiss Business School. Dirigente della multinazionale di consulenza strategica Bain & Company, dove ha coordinato progetti di piani strategici, modelli organizzativi e advisoring tra Italia, Gran Bretagna, Danimarca e Turchia; a fine 2010 torna a Palermo per prendere le redini dell’azienda di famiglia Scalia Group, che nell’arco di qualche anno, con un processo di innovazione e crescita, diventa uno dei leader del settore della pelletteria in ambito nazionale grazie alla catena retail in Sicilia, uno dei più importanti siti di ecommerce del settore. Dal 2012 è consigliere di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, mentre dal 2015 è presidente di Gh Palermo, società di handling dell’aeroporto di Palermo con oltre 300 dipendenti.