L'esponente di FdI lascia Sala delle Lapidi. Subentrerà Teresa Leto.

Fabrizio Ferrara si dimetterà a breve dalla carica di consigliere comunale di Palermo. Ad annunciarlo è lo stesso esponente di Fratelli d’Italia, durante l’ultima seduta d’aula in corso di svolgimento a Sala delle Lapidi. Ferrara, apparso visibilmente emozionato durante il suo discorso rivolto agli ormai ex colleghi, ha deciso quindi di non mantenere la doppia carica e di rimanere eletto soltanto in qualità di deputato regionale. Una decisione largamente preventivata nei giorni scorsi e già comunicata anche al partito. Al suo posto subentrerà Teresa Leto, prima dei non eletti e che diventa la più giovane esponente del Consiglio Comunale in questa consiliatura.

Fabrizio Ferrara comunica le dimissioni

Una decisione che, spiega l’esponente di Fratelli d’Italia, deriva dall’onerosità dell’impegno richiesto a Sala d’Ercole. “L’incarico prestigioso che sono chiamato a ricoprire all’Ars non mi permette di continuare a ricoprire la carica di consigliere comunale e il ruolo di presidente della commissione Bilancio. Con grande onestà e con la passione che ha contraddistinto la mia passione politica, annuncio che a breve formalizzerò le mie dimissioni”.

Un discorso onesto e sincero, quello dell’alfiere di Giorgia Meloni, che ha voluto dedicare il suo “ultimo pensiero” a quelli che ormai sono ex colleghi. “In questi lunghi anni posso affermare che la classe politica e l’Amministrazione è certamente migliore rispetto a quello che dall’esterno viene percepito. Lo posso dire alla luce della mia esperienza. In questi dieci anni abbiamo avuto tanti momenti che ci hanno contraddistinto. Ho maturato molta esperienza qui. Con molti consiglieri comunali ho instaurato rapporti umani che mi porterò dietro per sempre. Fatto che mi dà la necessaria serenità politica per proseguire il mio percorso da deputato regionale. Auguro all’aula di svolgere un buon lavoro. Rimarrò a disposizione di questo Consiglio Comunale e della città”.

Rinuncia all’incarico che comporterà quindi un avvicendamento sia in Consiglio Comunale che in Commissione Bilancio, di cui Ferrara era presidente. Con riguardo al primo aspetto, all’interno di Sala delle Lapidi entrerà la giovane Teresa Leto, che ha affiancato l’ormai ex consigliere comunale nell’ultima campagna elettorale che lo ha visto vincere la corsa per Sala d’Ercole. Rimane dibattuta invece la questione relativa alla commissione Bilancio. Giuseppe Milazzo non ha fatto mistero di ambire al posto, rinunciando al suo ruolo in commissione Infrastrutture. Da capire però se ci saranno resistenze dai colleghi di coalizione, in particolare da chi in commissione Bilancio già c’è dall’inizio della consiliatura.