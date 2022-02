Un falso dentista operava a Carini da sette anni ma senza avere i titoli ne le abilitazioni necessarie

La scoperta della Guardia di Finanza

I finanzieri della tenenza della Guardia di finanza di Carini hanno individuato un falso dentista che operava sprovvisto dei titoli e delle abilitazioni necessarie per l’esercizio della professione.

Controlli nel centro medico

Nel corso dei controlli nel centro medico sarebbe stato accertato che l’uomo svolgeva abusivamente la professione di odontoiatra da circa 7 anni come confermato anche da numerosi clienti.

Per evitare i controlli il falso medico da novembre 2020, ha fatto risultare che nello studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all’albo e in possesso di tutti i titoli.

L’espediente

Un espediente sul quale si è espresso la Cassazione che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha sentenziato che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione.

La denuncia

Per questo motivo sia il vero dentista che il falso dentista sono stati denunciati a piede libero esercizio abusivo della professione.

I precedenti

I falsi dentisti sono parecchi in giro per l’Italia. A Palermo un altro caso era stato scoperto appena una decina di giorni fa a Boccadifalco.

In quella occasione i finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, insieme all’Asp, hanno denunciato un falso dentista e sequestrato lo studio realizzato in un magazzino nel quartiere Boccadifalco a Palermo. E’ emerso che il professionista non aveva la laurea e l’abilitazione in odontoiatria.

Il blitz

Nello studio i militari hanno sorpreso una persona mentre prendeva l’impronta dentaria ad un paziente. Alla richiesta delle fiamme gialle di esibire la certificazione ambientale, la laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo dei dentisti, il falso dentista esibiva esclusivamente il diploma di istruzione professionale ad indirizzo odontotecnico. Un titolo che consente nella realizzazioni di protesi non certo di operare sui pazienti.

Agenda fitta di appuntamenti

Oltre ad un agenda con contatti prenotazioni e importi nello studio sono stati trovati diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. Con il falso dentista c’era anche un segretario e un assistente alla poltrona senza regolare contratto.