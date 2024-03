Sabato 16 Marzo riapre Famila Superstore in via Castelforte, 131 Palermo

Non è ancora primavera, ma a Palermo sboccia il nuovo Superstore Famila in via Castelforte. Rinnovato nelle ambientazioni, eleganti ed in linea con il moderno format Famila, nelle attrezzature, più pratiche e adatte alle nuove esigenze, nei layout espositivi, più funzionali e comodi. Insomma un nuovo supermercato davvero bello, anzi, BELLO BELLO BELLO per dirlo con le stesse parole dello slogan pubblicitario adottato.

Tutto nuovo quindi, ad eccezione dei valori Famila. Ben solidi, immutati e chiari. Convenienza, servizio, qualità, freschezza, territorialità, modernità. Valori sui quali Famila ha costruito stabilmente la propria offerta verso i propri clienti e per i quali non è previsto nessun cambiamento.

Pronti ad accogliervi nei tanti reparti in cui personale gentile e cortese, sarà sempre disponibile all’ascolto e pronto a soddisfare ogni nuova richiesta.

Dall’ortofrutta, ricca di prelibatezze, alla comodità e la freschezza dell’orteria: da sempre il nostro fiore all’occhiello. Qui troverete frutta e verdura selezionata con cura, pulita, tagliata e pronta per tutte le occasioni. Insalate freschissime, fantasiose e buone, pronte all’uso, per rendere ogni pasto allegro e leggero.

La nostra enoteca ha trovato una nuova sistemazione, più elegante, ancora più assortita, con tante nuove etichette delle più pregiate case vitivinicole, con specialità regionali e nazionali.

Per tutti gli appassionati di sport, alla costante ricerca del proprio wellness, un ricco assortimento di articoli salutistici, integratori, prodotti parafarmaceutici, dermocosmesi, dimagranti e tanto altro.

Il nostro pane… è un piacere quotidiano. Sappiamo bene quanto valga portare a tavola la fragranza e il profumo inebriante del buon pane quotidiano. Esperienza da provare, grazie ad una vasta offerta di specialità differenti per farine e tipologie, con la garanzia della freschezza quotidiana e della genuinità degli ingredienti. Pane, panini, pizze e dolci deliziosi e dal profumo invitante.

Il piacere della buona tavola è tutto da provare con le succulente pietanze che i nostri chef ogni giorno si divertono a preparare per conquistare i palati anche i più raffinati.

E per gli amanti della carne… tagli di assoluta eccellenza, prelibatezze di alto gradimento che si potranno anche ordinare e richiedere per un servizio immediato.

Ci sono tante ragioni per visitare il nuovo Famila. A tutte queste abbiamo voluto aggiungere anche tanta musica, divertimento e regali per tutti, perché un evento così, in un supermercato così, va celebrato, BELLI BELLI BELLI, insieme a tutti i nostri clienti. Vi aspettiamo sabato 16 Marzo. Trascorreremo la giornata in Famila, e scopriremo tutto il nuovo valore della spesa.