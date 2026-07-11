In occasione del primo anniversario del punto vendita Famila di Piazza Marina, torna a Palermo il “Famila’n Fest”, il format ideato per celebrare il legame tra l’insegna e i territori in cui è presente. L’appuntamento è fissato per il 13 luglio, nel cuore dei festeggiamenti dedicati a Santa Rosalia, patrona della città, e rappresenta un’occasione per condividere con la comunità palermitana uno dei momenti più significativi e identitari dell’anno attraverso un programma che coniuga cultura, intrattenimento e convivialità.

L’evento vedrà la partecipazione degli artisti del Circ’Opificio, che animeranno la giornata con performance dedicate a grandi e piccoli. Le tradizioni e i racconti legati alla Santuzza saranno affidati alla narrazione dell’attrice e regista Patrizia D’Antona, mentre la colonna sonora della giornata sarà curata dal trio guidato da Alessandra Ponente. Non mancheranno momenti di condivisione con degustazioni di cibo e bevande offerte ai clienti che vorranno prendere parte ai festeggiamenti.

«Il format Famila’n Fest nasce da un principio che rappresenta uno dei valori fondanti della nostra attività: la vicinanza alle comunità locali», afferma Costanza Antioco, responsabile marketing. «Attraverso queste iniziative scegliamo di festeggiare insieme alle città in cui siamo presenti i momenti più importanti della vita delle comunità, come le feste patronali, valorizzandone gli aspetti culturali, storici e identitari e creando occasioni di incontro e partecipazione aperte a tutti».

«Festeggiare anche quest’anno questo appuntamento nel punto vendita di Piazza Marina rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione», dichiara Angelo Agliata, amministratore delegato di Gruppo Romano.

«L’appartenenza al Gruppo Selex ci consente di operare attraverso un’insegna di rilevanza nazionale come Famila, mantenendo al contempo una forte autonomia e una profonda attenzione alle specificità territoriali. In quanto realtà imprenditoriale siciliana, continuiamo a promuovere e valorizzare la cultura e l’identità della nostra regione all’interno dei nostri punti vendita. Il negozio di Piazza Marina, rinnovato lo scorso anno, rappresenta in modo emblematico questa visione e il nostro impegno verso la città di Palermo».