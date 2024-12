“Oggi il Consiglio Comunale, per volontà della maggioranza e dell’opposizione che fa politica scendendo in piazza con le mani sui fianchi, non ha approvato l’inserimento nell’elenco delle opere pubbliche da realizzare, per la prossima annualità, dell’Asilo Nido di Brancaccio “I Piccoli di padre Puglisi”, tanto voluto dal Beato Giuseppe Puglisi. Pertanto, a noi familiari del Beato Giuseppe Puglisi sorge spontanea una domanda: chi ha interesse a non costruire l’Asilo Nido a Brancaccio? La risposta, parimenti alla domanda, nasce spontanea: la mafia. Abbiamo atteso 25 anni per arrestare Totò Riina, 43 anni per Bernardo Provenzano, 30 anni per Matteo Messina Denaro e 31 anni per la costruzione dell’Asilo Nido… che purtroppo non vedrà luce”.

Lo dicono i familiari del Beato Don Pino Puglisi.

“Come mai tutto questo tempo per affermare semplicemente i diritti dei bambini, legalità e giustizia? In 31 anni si sono avvicendate al governo di questa città tutte le forze politiche dell’arco costituzionale, si sono avvicendati nel governo dell’arcidiocesi di Palermo cardinali e vescovi. Ma questo asilo ancora non sorge – aggiungono i familiari – Ora potete trovare tutte le scuse che l’ingegno umano può partorire, potete fare appello al politichese o al populismo, potete anche richiamare la schiera corporativa e infinita dell’antimafia e della legalità. Ma, mentre voi gridate e sgomitate nel mettere sul piatto le vostre giustificazioni, la mafia alleva bambini alla propria scuola, sussurrando parole di vendetta contro quella parte minuscola delle istituzioni e degli uomini, come il nostro caro Pino, che hanno tentato di sconfiggerla. La maggior parte del popolo siciliano è affamato di mafia e voi, con il vostro atteggiamento e comportamento, con l’ignavia che vi ha contraddistinto in questi 31 anni, ne stuzzicate l’appetito.

Gaetano Puglisi, il fratello maggiore di Pino, non ha avuto questo dono di vedere costruire l’asilo nido a Brancaccio; Franco, fratello più piccolo di Pino, spera di vederlo realizzare, ma il suo stato di salute non depone a suo favore e, quindi, forse, (ci auguriamo di no), non lo vedrà neanche lui. Il resto della famiglia continuerà a “sperare” e non possiamo farne a meno, proprio in questo anno Giubilare, indetto da Papa Francesco sulla Speranza. Ma sappiate che per tutti quelli che in questi 31 anni non ne hanno permesso la realizzazione, non ci sarà Porta Santa che li perdonerà”. Tutti possiamo attraversare la Porta Santa che non è un luogo fisico, è Cristo. Ma di una cosa siamo certi perché l’ha detto lo stesso Gesù: “chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accogli me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa una macina girata d’asino al collo e fosse gettato negli abissi del mare”.

Randazzo (M5s), per asilo don Pino Puglisi tempi più lunghi

“Oggi, il non voto sulla modifica del piano triennale, che prevedeva la realizzazione dell’asilo a Brancaccio per l’annualità 2024, rappresenta un chiaro atto di sfiducia di parte della maggioranza nei confronti del Sindaco di Palermo. Questo avviene a pochi giorni dalle dichiarazioni pubbliche del Sindaco, che aveva espresso impegno e determinazione riguardo a questo progetto con l’impegno di indire entro due mesi la gara. Passaggio che poteva avvenire solo con l’approvazione entro l’anno della integrazione del Piano Triennale Delle Opere Pubbliche”. Lo dice Antonino Randazzo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

Sindaco di Palermo Lagalla, nessun ritardo su asilo don Pino Puglisi

“Sull’integrazione del piano triennale, si tratta di una vicenda interna al Consiglio comunale, dove è legittimamente maturata, al di là di ogni altra possibile considerazione, la richiesta di approfondimenti che potranno essere adeguatamente resi alla ripresa dei lavori d’Aula, non essendovi peraltro scadenze vincolanti al 31 dicembre 2024. In ogni caso, al fine di assicurare la continuità dei processi, il rup dell’opera ha già dato avvio alle procedure di gara, nel rispetto dell’articolo 5, comma 7 del nuovo codice dei contratti. Per quanto precede, ferma restando la richiesta del Consiglio comunale, nessun ritardo si registrerà nello svolgimento del procedimento di realizzazione dell’asilo intitolato alla memoria di padre Pino Puglisi, a Brancaccio”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, replica alle dichiarazioni di esponenti d’opposizione in consiglio comunale circa ritardi nella realizzazione dell’opera.

