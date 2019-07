l'esposizione al museo regionale di palazzo mirto a palermo

È prorogata fino al 31 luglio Family Connection, esposizione personale di Adalberto Abbate per il Museo Regionale di Palazzo Mirto.

Servizi da tè, porcellane, immagini sacre, ricordi di viaggio e di guerra, si inframezzano alle collezioni storiche del palazzo, innescando un dialogo non privo di interferenze e contraddizioni. Questa serie stravagante di oggetti, accumulati secondo il gusto di Stefano Lotà e Giuseppa Raia, nonni di Adalberto Abbate, riflettono la loro avventura comune, raccontandone aspirazioni, desideri e ricordi. Ornamenti di gattopardiana memoria slittano dai saloni dell’alta nobiltà feudale ai salotti della piccola borghesia proletaria, generando un cortocircuito non facile da sanare. In una compenetrazione di status e ruoli, un oggetto in plastica è quasi indistinguibile da uno in avorio o in pregiata ceramica; una bottiglia in vetro antico è kitsch quanto un dopobarba a forma di marlin di meno raffinata produzione seriale.

Sono oggetti che racchiudono una potenza narrativa ed emotiva, un universo visivo, familiare e amico, da cui l’artista ha tratto immaginazione, dedizione e ispirazione.

In Family Connection Adalberto Abbate presenta una selezione delle sue opere, spesso impregnate di cinismo, con la collezione eclettica dei suoi nonni e le loro fotografie. Gli oggetti isolati, quasi silenziosi, al centro di uno spazio chiaramente identificato come familiare, mettono in scena un intenso confronto con lo sguardo dell’artista. Ne deriva un dialogo meditativo, un costante andirivieni fra la concreta realtà quotidiana e una dimensione più concettuale, in cui non è difficile rispecchiare un nostro personale vissuto.

Ingresso gratuito per la prima domenica del mese

A cura di: Adalberto Abbate

Organizzato da: Amici dei Musei Siciliani, Spazio Rivoluzione

Testi comunicazione e catalogo: Mauricio Estrada-Muñoz, Maria Luisa Montaperto

Orario: da martedì a sabato h 9:00 – 18:00; domenica e festivi h 9:00 – 13:00. Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese. Chiuso il lunedì.

Il Museo Regionale di Palazzo Mirto si trova in via Merlo, 2 a Palermo.