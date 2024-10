Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime grande apprezzamento per la nuova delega per il riuso delle acque reflue conferita al commissario nazionale per la depurazione, Fabio Fatuzzo.

Schifani: “Una grande opportunità”

“È una grande opportunità – evidenzia Schifani – per la nostra Sicilia, che proprio in questo periodo sta affrontando una sfida legata alla scarsità d’acqua a causa della carenza di piogge. La gestione sostenibile delle risorse idriche è cruciale per il nostro territorio e il riutilizzo delle acque depurate può costituire una soluzione pratica ed efficace per sostenere l’agricoltura e l’industria, settori vitali per la nostra economia”.

Proprio la Sicilia è stata tra le prime regioni in Italia a recepire la direttiva Ue per il riutilizzo delle acque depurate. Un provvedimento innovativo, frutto di un anno lavoro congiunto con le università siciliane, le Ati (Assemblee territoriali idriche), i gestori del servizio idrico, Autorità di bacino, Arpa e Asl.

“Sono certo – conclude il presidente della Regione – che sotto la guida di Fatuzzo, l’Isola potrà diventare un esempio virtuoso di innovazione, contribuendo significativamente a ridurre le problematiche legate alla siccità e a promuovere lo sviluppo economico del nostro territorio”.

Il cambiamento climatico

