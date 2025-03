Già consigliere comunale in carica

Il congresso di Fratelli d’Italia ha visto oggi, sabato 1 marzo, una nuova importante elezione a Chiusa Sclafani dove Carmelo Pollichino, consigliere comunale in carica, è stato scelto come coordinatore comunale del partito per la provincia di Palermo.

Il congresso ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di rappresentanti locali e regionali, con la presenza del componente del consiglio provinciale, del vicesindaco di Ventimiglia di Sicilia, della dottoressa Valeria Sapienza, e dell’avvocato Michele Pivetti, che hanno tutti dato il loro sostegno a Pollichino.

Il congresso ha anche posto l’accento sulla necessità di consolidare il progetto politico in vista delle future sfide elettorali.