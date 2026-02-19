A due mesi dall’apertura dello sportello dedicato al sovraindebitamento presso la sede storica di Federconsumatori in via Roma 72, il bilancio delle attività svolte restituisce un quadro chiaro ma allo stesso tempo carico di speranza. In queste settimane si è registrata una richiesta di informazioni e un’affluenza significativa di cittadini che hanno deciso di chiedere aiuto: 29 contatti telefonici di richiesta informazioni e 14 pratiche in itinere. Si conferma quanto il tema sia sentito e quanto fosse necessario creare uno spazio di ascolto e di assistenza qualificata.

“L’analisi condotta in queste settimane ci ha permesso di riscontrare come il sovraindebitamento colpisca oggi soggetti che, fino a poco tempo fa, godevano di una stabilità economica apparente”, spiegano i commercialisti dello sportello, Giuseppe Pirrotta e Antonio Pulizzi “Il nostro intervento mira a ristabilire un’etica del debito attraverso l’applicazione rigorosa dei percorsi previsti dalla normativa. Siamo gratificati dall’aver già fornito riscontri tangibili: emblematico è il caso di un pensionato che, grazie all’avvio del percorso di ristrutturazione, ha potuto finalmente liberare risorse essenziali per la propria sussistenza, uscendo da un isolamento che durava da anni. Restituire una prospettiva di stabilità a chi pensava di non avere più via d’uscita è il fulcro del nostro impegno quotidiano”.

Cos’è il sovraindebitamento?

È lo stato di crisi o di insolvenza del cittadino, del professionista, del piccolo imprenditore o dell’imprenditore agricolo, di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che non riesce più a far fronte ai propri debiti in modo stabile e continuativo. Mutui, prestiti, bollette, spese quotidiane: quando non si riesce più a sostenerli con regolarità, il rischio è quello di entrare in una spirale di difficoltà economico-finanziaria. Le cause possono essere molteplici: una malattia o spese sanitarie improvvise, la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, una separazione o un divorzio, oppure eventi inattesi ed emergenze familiari.”

“L’attività dello sportello di Via Roma prosegue con l’obiettivo di trasformare una condizione di sofferenza in un percorso di risanamento concreto e sostenibile. Grazie all’esperienza dei professionisti coinvolti, è possibile individuare la strategia più efficace per ogni specifica situazione, garantendo il diritto a un tenore di vita dignitoso. Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri esperti per una prima valutazione in merito alla fattibilità della procedura di sovraindebitamento da attivare” conclude Lillo Vizzini, presidente onorario di Federconsumatori.

Per fissare un appuntamento con gli esperti, chiamare lo 0916173434 di Federconsumatori.