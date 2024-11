Federica Badami è stata eletta questa mattina nuovo segretario generale della Cisl Palermo Trapani. Succede a Leonardo La Piana eletto, qualche settimana fa, segretario generale della Cisl Sicilia.

Federica Badami, 41 anni, di Misilmeri, era già segretaria organizzativa durante il mandato di La piana. In segreteria il riconfermato Massimo Santoro, 56 anni di Marsala e il neo eletto Antonio Dei Bardi, 55 anni di Palermo, già segretario generale aggiunto Fit Cisl Sicilia.

Chi è il nuovo segretario

Badami all’età di diciannove anni inizia a lavorare al Caf Cisl di Palermo come assistente fiscale, per il Caf, anni dopo, ricopre il ruolo di responsabile del personale. Nel 2015 viene nominata Responsabile del Dipartimento Donne e Giovani della Cisl Palermo Trapani, e nel 2018 viene incaricata di svolgere il ruolo di referente per i rapporti con il Territorio della provincia di Palermo. Entra a far parte della segreteria della Cisl a febbraio del 2022.

Le priorità del suo mandato

Per Badami sono tante le priorità al centro del suo mandato “Noi puntiamo sui giovani, puntiamo molto sul sociale” ha detto appena eletta la neo segretaria.

“Palermo è una città che deve fare ancora i conti con la criminalità organizzata. Noi dobbiamo avere la capacità di parlare con i giovani usando il loro linguaggio e cercare di intervenire per evitare che si facciamo coinvolgere dal dio denaro, dal ‘tutto facile’. Ma non basta. La nostra idea è anche quella di promuovere i siti culturali che ci sono a Palermo e a Trapani e quindi promuovere il turismo. Trapani è strategica in questi prossimi mesi visto che Gibellina è capitale culturale per il 2026 e questo può portare tanti turisti ai quali dobbiamo far conoscere la nostra bella terra. Ma per far questo serve una buona viabilità non solo terrestre ma su ferro e occorre investire nei due aeroporti di questo territorio, Palermo e Trapani. Occorre, ancora, investire sui porti ma non solo quelli commerciali. Serve attenzione ai porticcioli turistici ai quali i nostri territori sono vocati”.

La segretaria nazionale aggiunta all’elezione

All’elezione di Federica Badami erano presenti il segretario regionale Leonardo La Piana e la segretaria nazionale aggiunta Cisl Daniela Fumarola per la quale la chiave per lo sviluppo del Sud va cercata nelle risorse del Pnrr “Bisogna utilizzare al meglio queste risorse – ha detto – così come i fondi di Coesione. Pensiamo che si debba essere una attenzione particolare da parte dei governi delle regioni del Sud per creare investimenti che creino occupazione soprattutto per giovani e donne”

Gli auguri della Cgil alla neo segretario Cisl

Auguri alla nuova segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami dal segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo.

“Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro alla nuova segretaria della Cisl Palermo-Trapani Federica Badami – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – con la speranza di poterci ritrovare lungo la strada della unità delle lavoratrici e dei lavoratori”.