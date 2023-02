Il Made in Italy è la massima espressione di italianità, qualità, creatività e stile. Federitaly è la Federazione che tutela e promuove i prodotti realizzati nel nostro Paese nel mondo e proprio in questi giorni ha rafforzato la presenza in Sicilia con l’apertura di due delegazioni provinciali: a Messina e a Palermo.

Nel capoluogo siciliano la delegazione provinciale di Federitaly Servizi è stata affidata a Nunzio Maniaci, professionista rigoroso e competente che avrà il compito di essere al fianco delle aziende associate su tutto il territorio provinciale. A Messina il delegato è Antonino Currò.

Federitaly, il compito del neo delegato Nunzio Maniaci

L’apertura della sede di Palermo segna un tassello importantissimo per la struttura nazionale di Federitaly: proprio la Sicilia è una delle regioni con più aziende associate alla Federazione e pertanto il neo delegato Nunzio Maniaci avrà il compito di stimolare nuove iniziative di sostegno alle mPMI che rappresentano l’eccellenza del nostro Made in Italy e al contempo facilitare la fruizione di tutti i servizi che possono agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese associate.

La nuova sede di Federitaly fornirà, oltre a tutti i servizi sindacali del sistema confederale Cifa di cui la Federazione è parte integrante, anche supporto all’internazionalizzazione, consulenza per finanza agevolata ed ordinaria, strategie di marketing, corsi di formazione finanziata e specialistica, assistenza legale, sistemi di certificazione di qualità oltre a moltissimi altri servizi di natura gestionale.

Infine la delegazione provinciale di Palermo avrà anche il compito di gestire il processo di certificazione “FederItaly 100% Made in Italy” ed ottenere così il marchio delle eccellenze italiane completamente basato sull’innovativa blockchain decentralizzata Icp.

A Nunzio Maniaci sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte della dirigenza nazionale di Federitaly ed in particolare dal presidente Carlo Verdone e dal segretario nazionale Lamberto Scorzino.