Natale felice per 53 precari del Comune di Palermo. I lavoratori precari da 25 anni oggi hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Si chiude almeno per i primi una lunga fase di lotta sindacale che ha portato oggi 24 dicembre ad una buona notizia.

Cgil, Uil e Csa applaudono per un lavoro svolto da anni in un percorso tortuoso che finalmente è arrivato al lieto fine. Lo dichiarano Lillo Sanfratello della Cgil, Ilioneo Martinez e Totò Sampino della Uil e Nicola Scaglione del Csa. Si tratta di funzionari tecnici categoria D del Comune di Palermo che sono già in servizio da anni e che oggi terminano la lo precarietà lavorativa.

“L’azione sindacale responsabile – aggiungono i sindacalisti – smentisce i gufi che avevano dichiarato che era una boutade la firma del piano triennale e la stabilizzazione. Ora il percorso prosegue per la stabilizzazione di tutti i precari in servizio al Comune di Palermo. Percorso che si dovrà concludere nel 2019 e 2020.