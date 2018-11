Qualche tempo fa, con l’avvento di internet, pensavamo che il ruolo delle agenzie di viaggio dovesse esaurirsi. Pensavamo che il processo di acquisto dei nostri viaggi dovesse diventare del tutto disintermediato, che avremmo fatto tutto da soli con la rete ed avremmo risparmiato anche soldi.

Sono trascorsi due decenni ed avevamo ragione solo in parte: si é esaurito infatti soltanto il ruolo delle agenzie di viaggio che non hanno saputo adattarsi al cambiamento.

Alcune agenzie, così come quella di cui parliamo qui, la Fenice viaggi di Palermo, hanno saputo invece affermarsi sul mercato offrendo valore aggiunto alla propria clientela proprio incrementando il contenuto di servizio in un contesto di umanesimo digitale dove il ruolo del consulente di viaggio si integra e completa la forza informativa della tecnologia e la potenza di internet costruendo un rapporto fiduciario tra agente di viaggio e cliente che non può essere sostituito da nessuna macchina.

Ed ecco che il 13 novembre Fenice Palermo Viaggi inaugura una nuova sede a Palermo in Via E. De Amicis 36/38 e rinnova il suo impegno verso i propri clienti.

L’agenzia è specializzata in Viaggi di Nozze agenzia Diamond Viaggidea by Francorosso grazie alla partnership con MSC Crociere, con la flotta più moderna al mondo oggi FENICE PALERMO VIAGGI rende più facile, interessante ed economico pianificare i viaggi e le vacanze dei siciliani.

L’appuntamento è quindi nei nuovi e ingranditi locali di Via De Amicis 36/38 a Palermo dove verrà offerto un rinfresco e prederemo parte ad un brindisi a partire dalle 19,00.

Nell’occasione sarà ospite d’onore il Country Manager Italia di MSC Crociere Leonardo Massa e sarà inaugurato il corner MSC Crociere presente in agenzia.