Il gup di Palermo Paolo Magro ha condannato in abbreviato Michele Mercurio a un anno e 8 mesi per aver ferito durante una lite un uomo. L’accusa era di tentato omicidio a danno di Fabio Puleo al termine di una lite per un cucciolo di cane. Il gup accogliendo le richieste degli avvocato Salvino, Giada Caputo e Francesca Fucaloro, ha riqualificato il reato di tentato omicidio in lesioni e lo ha assolto dal porto e detenzione di arma.

I fatti

I fatti risalgono al 29 giugno 2023 nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo. Puleo pochi giorni prima aveva regalato a Mercurio che ha una colonia felina, un cane. Pochi giorni dopo lo ha richiesto indietro. Ne è nata una lite e Puleo gli avrebbe lanciato contro una zappa ed altri oggetti. Nel corso della lite Puleo ha stretto il collo fino a fare smentire Mercurio. Quest’ultimo per liberarsi ha colpito Puleo con un coltello da sub provocando lesioni a quanto pare non profonde. E’ stata lo stesso Mercurio a chiamare il 118 e cercava di bloccare il sangue. I medici legali nominati dalla procura pur non evidenziando con chiarezza il pericolo di vita evidenziavano che i colpi inferti erano vicini agli organi vitali.

La difesa

I consulenti medico legali nominati dalla difesa, invece hanno affermato che Puleo non era mai stato in pericolo di vita e che nessuna della funzioni vitali erano state compromesse. La procura aveva chiesto la condanna a 4 anni. “Abbiamo dimostrato – ha precisato l’avvocato Giada Caputo – che il nostro assistito ha agito in uno stato d’ira determinato dal fatto ingiusto generato dalla provocazione a causa del violento comportamento di Puleo”.

