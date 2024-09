Alle 3.40 circa di questa notte una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Palermo in corso Finocchiaro Aprile incrocio con via Contessa Adelasia. La conducente è uscita autonomamente dalla vettura, la stessa è stata affidata alle cure del personale 118 presente sul posto. Personale vigilfuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo alimentato a GPL.

Il lutto per la morte di Mery Gallina

La comunità di Carini è in lutto per la prematura scomparsa di Mery Gallina, 35 anni, deceduta all’ospedale civico di Palermo dopo una drammatico incidente stradale avvenuto domenica 25 agosto, sulla Palermo-Catania, nella zona di Buonfornello. Dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte, la drammatica notizia.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato domenica scorsa, quando Mery e suo marito, Francesco Zimbardo, erano in sella a una moto diretti verso il capoluogo siciliano. Per motivi ancora da chiarire, Francesco ha perso il controllo del veicolo, causando una caduta sull’asfalto. I soccorsi sono stati prontamente allertati e i coniugi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove Mery ha lottato per la vita per cinque giorni.

Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Francesco, anch’esso ricoverato, sta ricevendo assistenza medica e il suo stato di salute è sotto osservazione.

Ricoverato il marito

Il marito, Francesco Zimbardo, è anche lui ricoverato. Era lui alla guida della moto quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo è caduto sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno soccorso i coniugi e portati in ospedale.

Il cordoglio

“Così giovane e bella diomio ma che succede????? – scrive una utente – corrono troppo tutti nell’autostrade non guardano più nulla ti falciano pur di sfrecciare mi dispiace tantissimo condoglianze alla famiglia”.

L’incidente ha suscitato una forte commozione nella comunità locale, che si stringe attorno al marito di Mery e alla loro famiglia in questo momento di dolore. Molti amici e conoscenti hanno espresso le loro condoglianze attraverso i social media, ricordando Mery come una persona solare e piena di vita.

“È triste ed impossibile trovare parole adatte alla triste circostanza. Mi dispiace tanto. Un abbraccio rispettoso, anche se virtuale, per tutti i familiari e quanti la conobbero. Riposi in pace”.

Like this: Like Loading...