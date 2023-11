Il questore di Palermo ha sospeso per cinque giorni, la licenze della discoteca “Siddartha Country Club” di via dell’Olimpo.

Nella discoteca cittadina sono stati registrati aggressioni e ferimenti ai danni di giovani frequentatori che sono stati costretti a ricorrere a cure ospedaliere, anche con lunghe prognosi.

L’ultima, in ordine di tempo, lo scorso 5 novembre, quando un giovane palermitano era stato aggredito all’esterno della discoteca tanto da dovere ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale di “Villa Sofia” dove era scattato l’allarme e le successive indagini condotte dai carabinieri.

Tra aprile e maggio scorsi si erano verificati altri tre episodi di aggressioni.

La rissa davanti alla discoteca

Fine settimana di risse a Palermo per vari motivi e in varie circostanze. Due in particolare, una avvenuta di fronte ad una discoteca ed una seconda durante una partita di calcio a 5.

Rissa e accoltellamento la scorsa notte davanti al Country Disco Club in viale dell’Olimpo a Palermo. Un giovane di 24 anni è intervenuto in soccorso di due amiche che erano state importunate nei pressi del locale.

Né è nata una lite ed è spuntato un coltello o un taglierino. Il giovane è stato ferito alla gola. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sul ferimento sono condotte dai carabinieri.

La rissa durante la partita

Altro evento riguarda, invece, una rissa in campo. Una partita di calcio a cinque è finita in rissa. Il campo di calcio è stato trasformato in un ring. E’ quanto successo nella partita del campionato di calcio a cinque, serie C2, disputata al Pala Don Bosco di via Domenico Savio, a Palermo, dove si sono affrontate le formazioni Asd Jato e Futsal Pioppo. Sugli spalti c’era anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il quale aveva deciso di assistere al match che però è stato sospeso per la rissa.

Un cartellino fa scoppiare la rissa

Sin da subito era sembrata una partita ad alta tensione, ma dopo un fallo di gioco al 37’, sul punteggio di 2 a 0 per il Pioppo, la violenza ha preso il sopravvento coinvolgendo anche alcuni tifosi che hanno abbandonato il posto per scendere sul rettangolo di gioco. La rissa è stata filmata da diversi spettatori che erano andati al Pala Don Bosco per assistere a un incontro di calcio a cinque e non di lotta greco-romana o di Mma. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per riportare la calma. Lo scontro fisico è andato avanti per mezzora anche dentro gli spogliatoi.

