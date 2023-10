I carabinieri del posto fisso stagionale di Panarea hanno identificato e denunciato all’autorità Giudiziaria quattro giovani di età compresa tra il 18 ed i 25 anni, presunti responsabili della rissa, avvenuta nella notte del 13 agosto scorso all’esterno di un locale della movida dell’isola.

Le indagini della lita di agosto

L’attività investigativa condotta dai carabinieri, attraverso approfonditi accertamenti ed all’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso di risalire all’identità dei giovani. In particolare, i militari dell’Arma hanno accertato e documentato le fasi dell’alterco, generato da una discussione scaturita per futili motivi tra 4 ragazzi che sono poi passati ai fatti, colpendosi a vicenda con calci e pugni, e generando così una rissa in cui uno di loro è rimasto lievemente ferito.

I 4 giovani sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal dottor Giuseppe Verzera. Nei loro confronti, i Carabinieri hanno altresì avanzato la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Dacur (daspo urbano), che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone urbane più affollate e della movida.

La rissa a Palermo

E’ iniziata con una rissa per un incidente stradale, è finita con una denuncia per lesioni e rapina. E’ quanto ricostruito davanti al tribunale di Palermo. Dalle immagini pubblicate sui social e da quelle delle telecamere della zona che hanno ripreso l’aggressione gli agenti di polizia sono riusciti a risalire agli uomini che si sono picchiati. Tutto sarebbe nato perché un giovane a bordo di una moto avrebbe provocato dei graffi alla carrozzeria ad un uomo che era a bordo di un’auto con la moglie e i figli.

Banale discussione degenerata

La discussione è degenerata e il giovane con lo scooter ha chiamato rinforzi. Sono arrivi altri tre giovani che hanno picchiato e derubato l’automobilista di una collana d’oro e del cellulare con cui aveva scattato le foto del motociclista. La vittima dopo essere stata picchiata ha chiamato gli agenti ed è iniziata l’indagine che ha portato ad individuare gli aggressori.



Il caso di Siracusa

Quest’ultimo episodio non è certo unico nel suo genere. Anzi, sempre più spesso si assiste a scene di risse causate proprio in seguito ad incidente stradali. Come accaduto nei giorni scorsi a Siracusa dove ha fatto il giro delle chat e dei social il video della violenza tra due automobilisti a seguito di un incidente stradale avvenuto nel rione della Pizzuta, una delle zone residenziali della città. Nelle immagini si scorge un uomo, piuttosto forte fisicamente, scagliarsi contro l’altro, di circa 65 anni. Il quale, vistosi in difficoltà, si reca nella sua auto dove conservava una pistola. Si scoprirà poi che si trattava di un’arma giocattolo ma con quella avrebbe voluto spaventare il rivale. Ma a sua volta ha reagito disarmando il 65enne, scaraventandolo a terra e colpendolo ripetutamente. Una violenza assurda avvenuta in pieno giorno e tra i testimoni la persona che ha filmato tutto.

