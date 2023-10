indagini della polizia

Sta facendo il giro delle chat e dei social il video della violenza a Siracusa tra due automobilisti a seguito di un incidente stradale avvenuto nel rione della Pizzuta, una delle zone residenziali della città.

Le immagini delle violenze

Nelle immagini, si scorge un uomo, piuttosto forte fisicamente, scagliarsi contro l’altro, di circa 65 anni, che, vistosi in difficoltà, si reca nella sua auto dove conservava una pistola. Si scoprirà poi che si trattava di un’arma giocattolo ma con quella avrebbe voluto spaventare il rivale, il quale, però, ha reagito, disarmando il 65enne, scaraventato a terra e colpito. Una violenza assurda avvenuta in pieno giorno e tra i testimoni la persona che ha filmato tutto.

Uomo arrestato dopo un’altra lite per incidente

Sul caso, ci sono le indagini da parte degli agenti di polizia, gli stessi, che, qualche giorno prima, erano intervenuti in via Sicilia, sempre a Siracusa, per placare gli animi dopo l’ennesimo incidente stradale. In quell’occasione, uno dei conducenti, un 43enne, avrebbe sferrato un pugno contro uno degli agenti, scatenando la reazione dei colleghi che lo hanno colpito con la pistola elettrica, in quanto aveva ormai perso il controllo. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto.

Rissa e botte a Palermo

La violenza urbana è, però, un fenomeno diffuso in Sicilia. A Palermo, nella località di Sferracavallo, si è registrata nei giorni scorsi la terza rissa nel giro di due settimane.

La rissa al luna park

L’ultimo episodio è accaduto all’interno del luna park realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, finiti mercoledì, una decina di persone se le sono date di santa ragione. Ad essere coinvolti sarebbero stati due gruppi di giovani, davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi, che volevano trascorrere alcuni momenti di spensieratezza. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti hanno ristabilito la calma e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ieri erano previsti i fuochi d’artificio nella borgata, evento spostato a ieri a causa del maltempo che aveva colpito il capoluogo ad inizio settimana.