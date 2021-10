Intervento dei carabinieri

Un giovane si è scagliato questo pomeriggio contro un’auto dei carabinieri a Casteldaccia (Pa), pare a colpi di piccone.

È accaduto in via Carlo Cattaneo nei pressi della scuola media Capuana. Non ci sono stati feriti, ma l’auto dei militari è rimasta danneggiata.

Il giovane subito dopo ha fatto perdere le tracce, lasciando il piccone conficcato nel cofano dell’auto.

I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane era stato fermato ed era stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. E nel corso dei controlli è andato in escandescenza.

Il giovane si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.