Erano i soldi del Patto per il Sud

Arriva un’altra grana in tema di mobilità a Palermo. Mentre impazza la polemica sulla pista ciclabile del centro storico, sarebbero spariti i soldi per realizzare le corsie laterali del Ponte Corleone sulla Circonvallazione come anche quelli dello svincolo di via Perpignano. Sono le somme che erano stati stanziati dal Patto per il Sud.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, la notizia era già stata data in Consiglio comunale dopo un’interrogazione del consigliere grillino Adriano Varrica. Una nota di Gianluca Ievolella, provveditore alle Opere pubbliche per Sicilia e Calabria, giudicava però in una nota “l’intervento di realizzazione dei ponti laterali al ponte Corleone ha carattere di estrema urgenza, poiché l’eventuale chiusura del ponte per lavori di manutenzione straordinaria di fatto chiuderebbe la principale arteria di accesso alla città”. Adesso il presidente del Consiglio Salvatore Orlando ha chiesto agli assessori con delega ai Lavori pubblici e a quello alla Mobilità cosa abbia in mente l’amministrazione per per mettere in sicurezza il ponte seguendo le linee guida ministeriali.

Salvatore Orlando ha chiesto la conferma dell’assenza dei fondi e di revocare in autotutela le procedure di gara in corso di perfezionamento. D’altro canto l’assessore Prestigiacomo ha risposto con una nota di stupore alla dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale facendo sapere di stare lavorando per il recupero delle somme sparite. “Dopodomani proprio su questo è previsto un incontro. Infine, della mancanza di finanziamenti – dice la Prestigiacomo – abbiamo avuto contezza solo a luglio e stiamo facendo le corse per rimediare. Quanto a progettazione e gare io dico che vanno portati avanti: fermarli significherebbe ricominciare tutto daccapo. Troveremo le risorse adeguate”.