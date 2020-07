I cantieri

Oggi il deputato Adriano Varrica (M5S) ha visitato i cantieri del passante ferroviario di via Sicilia a Palermo. Si allegano foto, video della visita al cantiere e video con dichiarazione.

“Buone notizie dal cantiere del passante ferroviario tra via Sicilia e viale Lazio. RFI e Italferr ci hanno garantito che entro il 13 settembre si completeranno gli interventi e si potrà procedere alla riapertura della tratta che va da via Notarbartolo a Giachery. Dopodiché nel successivo anno, tra il settembre 2020 e il settembre 2021 ci saranno i lavori di completamento e la fermata potrà essere aperta già nel 2022”.

Intanto la variante ferroviaria di Maredolce si avvia ad avere nuova vita grazie ai lavori da un milione di euro che Rfi sta eseguendo in vista della prossima e imminente riapertura.

“Un passaggio fondamentale per collegare direttamente Cefalù all’aeroporto di Punta Raisi, grazie alla creazione di una linea ferroviaria diretta. Con il Governo Musumeci, il Passante ferroviario di Palermo acquisisce di giorno in giorno efficienza e miglioramenti infrastrutturali che modernizzano la mobilità di migliaia di viaggiatori in Sicilia”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone. “Nelle prossime settimane – ha aggiunto Falcone – la variante verrà aperta al servizio commerciale, mettendo in connessione Guadagna alla stazione di Palermo Brancaccio e riducendo così i tempi degli spostamenti di circa 30 minuti. Sulla tratta, inoltre, è stato installato un sistema di videosorveglianza di ultima generazione che garantirà la piena sicurezza dell’infrastruttura”.