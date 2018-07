sindaco e amministrazione avrebbero disertato l'aula

“Oggi, dopo l’ennesima volta che Sindaco e amministrazione hanno disertato l’aula, ho proposto alle minoranze di abbandonare l’aula, constatata anche l’assenza della maggioranza, per non costare alle tasche dei palermitani e porre fine a questa farsa”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile.

“Nella giornata di oggi, dopo settimane di richieste – precisa Ferrandelli – si sarebbe dovuto tenere il dibattito sulle partecipate del Comune, sui conti che non tornano, sul personale comunale e sui rilievi del Mef. Il sindaco invece ha preferito dare spettacolo, accendendo luminarie in una città al buio o lanciando l’iniziativa di far partecipare ad 1€ qualche straniero al Festino, piuttosto che sedersi ai banchi del Consiglio e affrontare i mille problemi di una città alla deriva. Il Festino questa maggioranza lo sta facendo ai palermitani“