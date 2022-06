Giornata mondiale dell'ambiente

“Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente e vogliamo ricordare alle palermitane e ai palermitani il nostro impegno per una Palermo verde, una Palermo in cui vengono rigenerati i nostri quartieri e le nostre aree urbane, in cui le aree del degrado vengono ricoperte di fiori, di alberi e di bellezza. Prendiamo l’impegno di piantare un albero per ogni bambino che nasce.

A Palermo – dichiara il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli a margine dell’evento tenutosi davanti la scalinata del Teatro Massimo insieme ai candidati al consiglio comunale che hanno portato delle piante che saranno donate al Parco Uditore – nascono circa 5mila bambini ogni anno e noi vogliamo piantare almeno 25 mila alberi. Un ritorno alla bellezza, all’aria pulita, alla qualità della vita, al decoro urbano che riesce a fare da cornice ad una città bellissima dal punto di vista monumentale, ma che deve tornare a splendere a partire dal decoro delle nostre città. Con queste iniziative – conclude Ferrandelli – vogliamo ricordare il nostro impegno per una Palermo green e sostenibile, per una Palermo che con la qualità dell’aria, dell’ossigeno e della bellezza torna a splendere”.

Servizi alle borgate e risanare la costa Sud, per un “turismo tutto l’anno”

Servono più servizi alle borgate marinare e recuperare dal suo degrado l’area costiera a sud per poter aspirare ad un turismo tutto l’anno, abbandonando quindi il sistema del “mordi e fuggi”. Parole di Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale uscente a Palermo e candidato sindaco, che mette avanti la sua ricetta per rilanciare un settore di cui si è sempre discusso. Potrebbe essere il volano dell’economia e invece Palermo, arrovellata nei suoi problemi quotidiani, finisce per non spiccare mai il volo.

“Turismo fondamentale”

“Il turismo è un comparto fondamentale per Palermo e la Sicilia, che potrebbe vivere di questo 365 giorni l’anno. Siamo pronti a mettere il turbo a questo settore, per questo puntiamo alla destagionalizzazione dell’offerta – dichiara il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli -. Sarà necessario partire da alcune cose fondamentali: fornire servizi alle borgate marinare di Mondello, Sferracavallo, Vergine Maria e il recupero dell’intera costa Sud, quindi nelle zone della Bandita, Romagnolo e Acqua dei Corsari. Questo lo si potrà fare grazie all’intercettazione dei fondi del Pnrr. Parte della movida potrà essere delocalizzata su questa parte della città”.

Prospettive con futuro a lungo termine

“Palermo dovrà guardare ad un futuro a lungo termine – continua Ferrandelli -, per questo abbiamo avviato le interlocuzioni con organizzatori di eventi internazionali di musica, arte, cultura e non solo. Concederemo autorizzazioni quinquennali a chi organizza eventi in modo tale da snellire gli iter e avere degli appuntamenti fissi, così da attrarre quel turismo che non sia solo mordi e fuggi anche grazie a manifestazioni culturali biennali. Metteremo in rete tutti i sistemi dell’offerta turistica con il patrimonio regionale, comunale e della curia”.

L’eterno contrasto dell’immagine della città con i rifiuti

“Lavoreremo – ha poi evidenziato sempre Ferrandelli – per una pulizia straordinaria della città ed ordinaria del percorso Unesco, che attraversa tutta la città perché è inaudito che accanto ad un monumento ci sia la spazzatura accatastata. Creeremo una profilazione dei turisti che verranno in città, questo per conoscere meglio i loro tempi di permanenza e le loro esigenze, così da poter migliorare e aggiornare sempre l’offerta. Non vanno dimenticate le circoscrizioni dove nascerà uno spazio culturale dove tutti potranno esprimersi e per accelerare gli iter concederemo autorizzazioni quinquennali a chi organizza eventi”.