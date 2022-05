Ai giovani: "ragazzi, chiedete il conto a tutti"

“Voglio governare con le mani libere”: Fabrizio Ferrandelli lancia un appello da Casa Minutella. E si rivolge soprattutto agli under: “la cosa che mi dà più soddisfazione è avere al mio fianco una la lista dei ragazzi fra i 18 e i 25 anni”. “In questi anni ho conquistato la mia libertà politica – spiega e questo oggi a Palermo è un elemento necessario a Palermo. Dopo di che, voglio dire a tutti quelli che mi hanno fatto la morale, adesso siete tutti zitti e buoni, non parla più nessuno. Rispetto ai miei competitori sembro quasi una verginella della politica, un boyscout”. Ferrandelli spiega il perchè: tutte le coalizioni che corrono per la conquista della fascia tricolore a Palermo sono il frutto di contraddizioni palesi: “a Palermo abbiamo Renzi che sta con la Meloni, abbiamo Giusto Catania che sta con i Cinquestelle. E poi abbiamo Franco Miceli che la mattina va da Orlando a prendere lezioni, diktat su ciò che non ha funzionato e poi viene qua a Casa Minutella a dire di essere un’alternativa ad Orlando, di essere in discontinuità”. “Ragazzi, chiedete il conto a tutti”, conclude Ferrandelli.