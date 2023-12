Multe per 11 mila euro

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi con gli agenti della polizia municipale hanno interrotto una festa danzante alla quale partecipavano circa 200 persone in un appartamento al secondo piano di “Palazzo Bartolotta”, edificio storico nel centro di Palermo. Sei le persone denunciate.

Sono il rappresentante legale di un’associazione culturale e cinque organizzatori, con la contestazione di aver organizzato un pubblico spettacolo senza autorizzazione.

L’attività è stata sospesa, il locale e la strumentazione musicale sono stati sequestrati, e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 11 mila euro. I sequestri sono stati convalidati dal gip di Palermo.

I controlli sulla movida

I controlli sulla cosiddetta malamovida sono in corso da tempo e subiranno una ulteriore accelerazione dopo i fatti dalla notte fra sabato e domenica che hanno rilanciato un allarme in orso da tempo nel centro della città.

A rilanciare questo allarme sicurezza la maxi rissa con colpi d’arma da fuoco esplosi tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia proprio la notte fra sabato e domenica nei pressi del locale Berlin a Palermo. Attorno alle 3 di notte numerosi residenti hanno sentito distintamente dei colpi d’arma da fuoco esplosi. In strada tanti giovani e alcuni che si sarebbero picchiati.

La maxi rissa

Pochi minuti, sei o sette colpi d’arma da fuoco. Poi chi ha sparato sarebbe fuggito via a bordo di una moto Honda Sh. Sono arrivati decine di carabinieri, ma della rissa non c’era più traccia. Sarebbero state acquisite diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.

Sono in corso indagini sulla rissa in centro tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. I carabinieri nel corso di un sopralluogo sono state trovare tracce di sangue. In un video pare ripreso da un residente si vede un giovane che è stato soccorso e portato via dal luogo della rissa. Nessuno al momento si è presentato con ferite negli ospedali.

Like this: Like Loading...