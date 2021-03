I controlli dei militari della compagnia di Piazza Verdi

I carabinieri hanno multato con 400 euro i titolari del locale Camus a Palermo dove era stata organizzata una festa danzante alla quale hanno preso parte una cinquantina di giovani.

Dentro il pub si sono ritrovati senza il rispetto delle norme anticovid una cinquantina di clienti che ballavano nel locale in via Patania nel cuore del centro storico, come hanno potuto constatare i militari della compagnia di piazza Verdi visionando alcuni video pubblicati sui social.

La festa sarebbe tata organizzata domenica scorsa. Dopo le verifiche i controlli è scattata la sanzione al titolare. Non è escluso che dalle immagini acquisite dai carabinieri si possa arrivare anche ai clienti e multare anche loro come successo per la festa organizzata nella villa di Mondello. Qui sono multati 53 giovani.