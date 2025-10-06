Si è svolta ieri mattina, nei giardini storici di Villa Giulia, l’edizione 2025 della Festa dei Nonni, un evento ormai consolidato che intende rendere omaggio al ruolo insostituibile dei nonni all’interno delle famiglie e della società. Un’occasione speciale di condivisione e scambio tra generazioni, per valorizzare l’affetto, l’esperienza e il sostegno che queste figure offrono ogni giorno, custodendo la memoria e trasmettendo insegnamenti fondamentali ai più giovani.

Tra i momenti più significativi della giornata, va segnalata la presenza dello stand informativo curato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”.

Lo spazio, pensato appositamente per gli anziani e le loro famiglie, è stato dedicato alla prevenzione delle truffe, un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso che colpisce soprattutto le persone sole o più fragili.

Numerosi i visitatori che si sono avvicinati allo stand per ascoltare i consigli dei militari dell’Arma, i quali hanno illustrato le modalità più comuni con cui vengono messe in atto le truffe, distribuendo anche utili opuscoli informativi da consultare a casa. Un’azione concreta per rafforzare la consapevolezza e aiutare le potenziali vittime a riconoscere i pericoli prima che sia troppo tardi.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nella tutela delle fasce più deboli, rinnova così il proprio impegno nella prevenzione dei reati, promuovendo incontri pubblici e momenti di formazione per informare e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli anziani, sui rischi legati alla criminalità di strada e alle truffe domiciliari o telefoniche.

All’interno dello stand è stato inoltre possibile assistere a dimostrazioni pratiche di manovre di primo soccorso pediatrico, a cura di personale specializzato, offrendo così un servizio utile non solo ai nonni ma anche ai genitori presenti, in un’ottica di protezione e sicurezza condivisa.

Una giornata all’insegna dell’informazione, della prevenzione e della vicinanza concreta alle persone, che ha ribadito l’importanza di fare rete per proteggere chi, con amore e dedizione, rappresenta le radici di ogni famiglia.