Tre giorni da venerdì a domenica nel lungomare Peppino Impastato

Tre giorni di degustazione di birra artigianale prodotta in Sicilia, street food made in Sicily e tanta musica e cabaret.

Tra le iniziative di Summer in Love a Terrasini (Pa), da domani ci sarà Xinus – Festival della Birra artigianale e dello Street Food, grazie al patrocinio ed all’organizzazione del Comune di Terrasini.

Tre giorni da venerdì a domenica per chiudere il mese d’agosto nella splendida cornice del Lungomare Peppino Impastato.

Gli attori principali saranno ben nove birrifici e dieci street food che tra degustazioni e vendita dei propri prodotti garantiranno lo svolgimento di una manifestazione d’eccellenza.

Tra i protagonisti indiscussi dell’evento i migliori birrifici della realtà siciliana e italiana: birrificio Kimilya, birrificio Chinaschi, Birra dei Vespri, Acelum unico birrificio trevigiano, BirPa, Bruno Ribadi, birrificio Epica e Birrificio Timilì.

L’obiettivo è valorizzare la birra artigianale in tutte le sue sfaccettature, permettendo alla platea di visitatori di bere e gustare meglio di quanto l’industria ci abbia abituati a fare. Nelle tre giornate si concentreranno le eccellenze dello street food nazionale: con il maialino nero dei Nebrodi ci delizierà la trattoria Il Vecchio Carro; chianina e lampredotto direttamente dalla Toscana; l’Antica Polleria ci farà provare la sua arancina al pistacchio; Liccumia e Antico Forno porteranno i visitatori alla riscoperta dei gusti siciliani, attraverso prodotti tipici come ad esempio lo sfincione di Bagheria; non potranno mancare gelati e granite di competenza del Friend’s Bar di Terrasini.

Faranno da corollario spettacoli continui di trampolieri on the street, danza con il fuoco e danza acrobatica ad opera del Red One duo – Circo Contemporaneo.

Concluderanno le tre giornate i Kimolia, street band di Villafrati composta da 13 elementi.

Il Comune di Terrasini inoltre supporterà Xinus con lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte e i Bandiera Gialla band e con il Terrasini Opera Festival – Le più belle colonne sonore.

Partecipare a Xinus – Festival della Birra e dello Street Food significherà godere di differenti momenti: dalla degustazione dei prodotti tipici al divertimento assicurato nel corso degli spettacoli. La manifestazione sostiene attivamente la campagna eco – friendly, per non incidere nocivamente sull’ambiente che ci circonda.

“Abbiamo voluto coinvolgere la Sicilia, facendone conoscere uno dei suoi luoghi più belli”, così l’organizzazione esalta la bellezza della nostra terra che verrà valorizzata notevolmente grazie al festival a cui si deve partecipare se si è amanti di birra e street food.