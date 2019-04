A Palermo un corteo di mattina e la presentazione di un libro sulla Resistenza nel pomeriggio caratterizzeranno la giornata del 25 Aprile, in cui si festeggia la Liberazione. La Cgil Palermo, con Anpi e all’Arci, ha organizzato la manifestazione del 25 aprile a Palermo prevedendo, tra l’altro, un corteo che partirà dal Giardino Inglese alle ore 10 per raggiungere Piazza Verdi. Mentre il ministro Matteo Salvini sarà in missione a Corleone, Bagheria, Monreale e Caltanissetta, a Palermo i partigiani e gli antifascisti si danno appuntamento per festeggiare la giornata dedicata alla Resistenza.

“Assieme a tante associazioni – dichiara il segretario generale Enzo Campo – abbiamo condiviso l’importanza della festa di Liberazione, in un momento in cui i valori di libertà, giustizia, solidarietà, uguaglianza e pace, vengono messi in discussione in Italia come in Europa da forze antidemocratiche e sovraniste”.

“In questa giornata di festa e di lotta – scrivono Cgil Palermo, Anpi Palermo “Comandante Barbato” e Arci Palermo, nel documento comune in cui lanciano un appello alla partecipazione – noi ci mobilitiamo non solo per fare memoria e testimonianza, ma per continuare la battaglia culturale e sociale insita nel messaggio della Resistenza e della Liberazione contro quanti lavorano alla regressione e riduzione dello spazio democratico, per affermare l’impegno per i principi di libertà, giustizia sociale e solidarietà e il riconoscimento dell’antifascismo e della democrazia come valori comuni e doveri sociali. Chiamiamo tutte e tutti, giovani e anziani, donne e uomini, cittadine e cittadini di oggi e di domani, tutte le forze che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, a scendere in piazza ed essere partigiani e partigiane”.

Il programma prevede alle ore 9 al Giardino Inglese la deposizione delle corone di fiori per i martiri di Cefalonia. Alle 10 la partenza del corteo che percorrerà le via Libertà e Ruggero Settino per arrivare alle 12 davanti alla scalinata del Teatro Massimo. Alle 17.30, nella sede di Arci Porco Rosso, a Casa Professa, presentazione del libro “I siciliani nella Resistenza”, edizioni Sellerio. Intervengono: Luciana Sgrena, giornalista, Enzo Campo, segretario generale Cgil Palermo, Carlo Verri, co-curatore del libro. Coordina Mario Azzolini.