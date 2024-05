L’Antenna Europe Direct di Palermo – Sportello di Informazione sulle Politiche Comunitarie promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, organizza la Festa dell’Europa 2024, “#EuropeDay 2024″che si terrà allo Spazio Averna Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo il 30 maggio dalle 9,30 alle 13,00. In tale occasione, il Dipartimento Programmazione della regione siciliana, premierà le scuole siciliane che hanno partecipato all’undicesima edizione di A Scuola di OpenCoesione ASOC2324 classificatesi nei primi 3 posti di ogni categoria a livello regionale (Scuole medie, Istituti superiori in italiano e Istituti superiori in inglese) (1°, 2° e 3° posto per categoria).

L’evento

All’evento è prevista anche la partecipazione a distanza della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, l’Ufficio del parlamento Europeo in Italia, i responsabili nazionali di A Scuola di Opencoesione Regione Sicilia, Comune di Palermo, USR ecc. Saranno presenti gli istituti superiori delle scuole superiori e inferiori siciliane partecipanti all’edizione di ASOC 2324 e altre scuole medie del comune di Palermo oltre a diverse associazioni che allestiranno laboratori/attività informativa e svolgeranno attività con i giovani sui temi sull’Europa, laboratori didattici, artistici su temi europei: cittadinanza, legalità ambiente, diritti. Europa ed elezioni europee. È previsto inoltre lo spazio espositivo della Regione Siciliana, con distribuzione di materiale informativo/ gadget.

Le scuole invitate

All’evento parteciperanno circa 400 studenti di varie scuole della Regione (elementari, medie e superiori) ed alcune associazioni. Previste anche interviste ai giovani sull’Europa con realizzazione di un podcast /radio. All’evento parteciperà anche la classe Epas di Licata e verranno premiate dalla Regione Sicilia le scuole siciliane Asoc 2324. Scuole Partecipanti: IIS “Enrico Fermi”, Licata (AG); Liceo “V. Linares”, Licata (AG); ICS Cinisi, Palermo; ISS “Nervi – Alaimo” Lentini (SR); IC Villafranca Tirrena, (ME); Liceo “Archimede”, Acireale (CT); IIS “L. Da Vinci”, Trapani; Liceo “Pascasino” Marsala (TP); IC “G. Lombardo Radice”, Siracusa; IC Giotto Cipolla, Palermo; IC Luigi Capuana, Palermo; SMS Ciro Scianna.