le informazioni per muoversi in città

La polizia municipale informa la cittadinanza che tra sabato 8 dicembre e domenica 9 dicembre nel programma dei festeggiamenti religiosi previsti per l’Immacolata Concezione, sono previste cinque processioni. Quattro nel pomeriggio di sabato 8 dicembre rispettivamente al centro storico, dalla Basilica di S. Francesco d’Assisi, nella omonima piazza, fino a piazza S. Domenico e nei quartieri di Passo di Rigano (parrocchia S. Giuseppe di via Roccazzo), Boccadifalco (parrocchia S. Gregorio Papa di via S. Martino) ed Acqua dei Corsari (parrocchia SS. Crocifisso di via Galletti); una domenica 9 dicembre dal quartiere Montepellegrino (parrocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri).

Nel programma dei festeggiamenti della Basilica di S. Francesco d’Assisi è previsto per venerdì 7 dicembre la tradizionale offerta degli scudi da parte del Sindaco Leoluca Orlando, alla presenza di S.E.R. Mons. Corrado Lorefice che l’indomani, sabato 8 dicembre alle ore 8,15 officerà la Celebrazione Eucaristica.

In dettaglio:

Sabato 8 dicembre

Ore 15,30 – Basilica di S. Francesco d’Assisi – Processione del simulacro dell’Immacolata

Chiusura al transito veicolare per sabato 8 dicembre dall’ inizio al termine della processione lungo il seguente itinerario:

Basilica di S. Francesco d’Assisi, via A. Paternostro, via Vittorio Emanuele, via Roma. piazza S. Domenico, via Roma, via Napoli, via Maqueda, via Vittorio Emanuele, Cattedrale e al ritorno: via Vittorio Emanuele, piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele, Via A. Paternostro, Basilica di S. Francesco d’Assisi;

Nelle sotto elencate vie e piazze dalle ore 7,00 dell’ 08/12 sino a cessate esigenze: divieto di sosta con rimozione ambo i lati/intere aree : P.zza S. F. d’Assisi . Via A. Paternostro. Via V. Emanuele, Via Roma. P.zza S. Domenico. P.zza Bottego, Via Napoli. Via Maqueda, Via V. Emanuele, Cattedrale

PIAZZA S. FRANCESCO – Divieto di sosta con rimozione coatta nell’ intera piazza

dalle ore 15,00 del 7.12 alle ore 24,00 dell’ 8.12

PIAZZA CATTOLICA – Divieto di sosta con rimozione coatta nell’ intera piazza dalle ore 15,00 del 7.12 alle ore 24.00 dell’ 8.12

VIA A. PATERNOSTRO

VIA IMMACOLATELLA

VIA MALETTO

– Tratto compreso tra piazza Cattolica e Via V.Emanuele; Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 15,00 del 7.12 alle ore 24,00 dell’ 8.12 Chiusura al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 24.00 dell’ 8.12;

– Intero tratto:

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 15.00 del 7.12 alle ore 24,00 dell’ 8.12

– Intero tratto:

Divieto di sosta ambo i Iati con rimozione coatta dalle ore 15.00 del 7.12 alle ore 24,00 dell’ 8.12

Ore 15,30 Parrocchia di S. Giuseppe – via Roccazzo Processione Maria SS. Immacolata Passo di Rigano.

Seguirà il seguente itinerario: uscita chiesa attraverso le vie Adua, Forte di Macallè, Roccazzo, Dogali, Asmara, Cheren, Sciara Sciat, Massaua, Misurata, Ogaden, Petrulla, , Roccazzo fino alla “Casa del Sole” e ritorno, Cartagine e ritorno, Roccazzo, Mogadiscio, Castellana, Casalini, Politi, Di Blasi, rientro in chiesa.

Ore 15,30 Parrocchia S. Gregorio Papa – Boccadifalco – Processione dell’Immacolata

Via S. Martino, via Montelepre, Sp57, via S. Martino fino alla chiesa SS. Addolorata dei Ponticelli, cortile Ragusano, via Mulino, via Maddalena entro l’abitato, piazza Micca, chiesa Madonna del Rosario, via Boccadifalco, via Fanara, via Ravetto, via Bronzetti, via Capellani, via Fanara, via F. Baracca fino alla prima curva, piazza Barone Turrisi, via Baida, via De Pinedo, via S. Martino, rientro in chiesa.

Ore 16,00 Parrocchia SS. Crocifisso di Acqua dei Corsari

da Via Galletti, via Messina Marine, via Corselli ai Corsari, via G. Mustica, via Villabate, via A. Vian, via V. Bonadonna, rientro in chiesa.

Domenica 9 dicembre

Ore 16 Parrocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri

uscita chiesa, via dei Cantieri, via Cichè, via ai Fossi, piazza B. da Messina, via S. Bagolino, via Impastato, via A. da Lentini, via Montepellegrino, via Montalbo, via V. Di Bartolo, via N. Cacciatore, via A. Barca, rientro in chiesa.-