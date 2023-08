Un Ferragosto Indimenticabile al Beach Club dell’Hotel Zagarella. Si avvicina il giorno tanto atteso di Ferragosto, e l’Hotel Zagarella di Santa Flavia è pronto a celebrarlo in modo straordinario. Il 14 agosto, a partire dalle 21, il Beach Club dell’hotel accoglierà ospiti e partecipanti per una serata di musica, cena e divertimento.

Esclusivo Dj Set con Andrea Infantino

La serata sarà allietata dalla presenza di Andrea Infantino, noto dj il cui set coinvolgente farà ballare tutti al ritmo delle sue selezioni musicali. Le note incendieranno la pista da ballo sulla sabbia, creando un’atmosfera indimenticabile in cui lasciarsi andare e godere della fresca brezza notturna.

Cena Gastronomica in Terrazza Martini

I buongustai troveranno la loro gioia in una cena gourmet servita in Terrazza Martini. Un buffet ricco di prelibatezze locali soddisferà ogni desiderio culinario, mentre la vista mozzafiato e l’atmosfera magica renderanno il pasto un’esperienza sensoriale completa.

Domina Zagarella aperto a tutti, su prenotazione per Ferragosto

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere momenti di allegria. Tuttavia, è consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo per garantirsi l’accesso a questa serata speciale.

Sconti per i Soci del Club Domina

I soci del Club Domina potranno usufruire di uno sconto speciale per prendere parte a questa occasione unica. Un’opportunità da cogliere al volo per vivere un’esperienza esclusiva a prezzi vantaggiosi.

Un’Alternativa per il 15 Agosto

Per chi cerca un’opzione diversa per il giorno seguente, l’Hotel Zagarella propone una cena siciliana con intrattenimento a cura del gruppo folkloristico “Compagnia di Musica Popolare Siciliana” per il 15 agosto. Un’occasione per immergersi nelle tradizioni locali e godere di uno spettacolo autentico.

Prenotazioni e Informazioni

Per maggiori dettagli e per effettuare le prenotazioni, si possono contattare i seguenti numeri: 0919290438 e 3428252276. Non perdete l’opportunità di celebrare il Ferragosto in modo straordinario all’Hotel Zagarella di Santa Flavia.