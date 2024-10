Sabato 5 ottobre, dalle 15:30 alle 19:00, il Bosco di Tommy a Palermo (via Sandro Pertini, snc) ospiterà una festa gratuita per tutti i bambini, all’insegna dell’inclusione e del divertimento. L’evento, organizzato da Elle ABA Palermo, offrirà un ricco programma di attività: giochi, musica, balli, animazione, gonfiabili, spettacolo di bolle, caccia al tesoro e merende per tutti.

Immersi nella natura tra giochi e laboratori educativi

I bambini e le loro famiglie potranno godere di un pomeriggio immersi nella natura, tra aree verdi e animali. Il Bosco di Tommy offre uno spazio aperto e accogliente, ideale per la socialità e la condivisione, dove i bambini potranno partecipare a giochi e laboratori educativi.

Promuovere l’inclusione e la consapevolezza sull’autismo

L’evento mira a supportare i servizi per l’autismo, aumentare la consapevolezza sulle tematiche legate al disturbo, promuovere il rispetto della diversità e l’importanza di essere comunità, educare all’uguaglianza e alle pari opportunità.

Elle ABA Palermo: professionisti per il neurosviluppo

Elle ABA Palermo è un’associazione di professionisti specializzati nella diagnosi e riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo. Offre interventi ABA, logopedia, psicomotricità, supporto psicologico, training sui DSA e interventi assistiti con gli animali. La presidente dell’associazione è Loreta Lipari, il vicepresidente Leandro Lago. Collaborano all’evento Cesvop, associazione Civilia, StampAmenta e Bilò Circolo dei bambini.

