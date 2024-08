È tutto pronto per la festa di Maria Santissima Assunta a Valdesi. Attesa per la processione e per un evento molto sentito nella frazione di Palermo.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo parla della ricorrenza, tra presente, passato e futuro, con l’obiettivo di rivitalizzare la festa ed il momento di devozione che fondono lo spirito di questo intenso momento.

Queste le sue parole: “La Festa di Maria Santissima Assunta è un evento che ho sempre vissuto con profonda emozione, un momento che per me, nato e cresciuto a Valdesi, rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità. Questo legame affonda le sue radici nei miei ricordi di bambino, quando insieme alla mia famiglia, partecipavo con gioia alle celebrazioni organizzate dall’indimenticabile padre Mistretta”.

Il ricordo

Tamajo prosegue “Ricordo con affetto il fervore religioso e comunitario che animava la nostra borgata durante quei giorni, un entusiasmo che continuava poi sotto la guida di padre Severino, il quale portò innovazioni che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti noi. In quegli anni, i ‘Giochi senza Frontiere’ per le vie di Valdesi e il mini festival musicale, dove i bambini del quartiere portavano le loro canzoni e i loro sorrisi, erano momenti di aggregazione che contribuivano a rendere la festa non solo un evento religioso, ma un’occasione di ritrovo e di divertimento per tutta la borgata e per il golfo di Mondello”.

Ed inoltre: “La notte del 15 agosto, la magia dei fuochi d’artificio illuminava il cielo, e la spiaggia si riempiva di persone con lo sguardo rivolto verso l’alto, meravigliate da quello spettacolo che concludeva in bellezza una giornata di festa. Negli ultimi anni, insieme all’associazione Stella Maris e alla Congrega della Chiesa di Valdesi, ci siamo impegnati con passione nel tentativo di riportare al centro della nostra comunità questa antica tradizione”.

“Obiettivo è rivitalizzare la Festa di Maria Santissima Assunta”

L’assessore regionale parla del futuro dell’evento: “Il nostro obiettivo è rivitalizzare la Festa di Maria Santissima Assunta, restituendole quel ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita della borgata. Con questa iniziativa, vogliamo ridare vita a un evento che, oltre a essere un momento di devozione, rappresentava un’occasione di unione e di identità per tutti i residenti di Valdesi e Mondello. Stiamo lavorando per riproporre attività che possano attrarre le nuove generazioni, coinvolgendole in un percorso di riscoperta delle tradizioni, ma con uno sguardo verso il futuro. Pensiamo che sia fondamentale per la nostra comunità tornare a celebrare questa festa con lo stesso spirito di condivisione e partecipazione che animava le celebrazioni di un tempo”.

“Festa torni ad essere cuore pulsante della borgata”

Ed infine: “Vogliamo che la Festa di Maria Santissima Assunta torni a essere il cuore pulsante della borgata, un momento in cui la fede, la tradizione e il senso di appartenenza si fondono in un’unica, grande celebrazione. Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare insieme, con dedizione e passione, per restituire a Valdesi e a tutto il golfo di Mondello la loro festa, affinché questa tradizione non venga mai dimenticata, ma anzi, possa crescere e rinnovarsi anno dopo anno, portando avanti la bellezza e la forza della nostra identità”.