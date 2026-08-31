Incidente a Villafrati ieri sera durante la processione di San Giuseppe. Dopo una sosta tra via Ciminna e Via Umberto al momento di sollevare la vara, la statua di San Giuseppe si è staccata ed è caduta a terra.

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito al braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso. Tanta commozione per i confratelli della congregazione di San Giuseppe che con l’aiuto di alcuni fedeli si sono prodigati a continuare la processione portando la statua tra le loro braccia sino all’ingresso in chiesa.

La statua del santo ha riportato gravi danni si sono spezzati la testa e l’arto del Bambinello che San Giuseppe tiene in braccio.

Villafrati grida al miracolo

Ieri sera durante la processione del santo patrono San Giuseppe, il santo cade dalla vara rompendosi in parte. Poco dopo inizia a piangere e a trasudare per tutta la processione. Prelevati campioni per analisi