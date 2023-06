il 2 giugno a palermo

Il presidente della Regione Renato Schifani ha preso parte, questa mattina a Palermo in piazza Vittorio Veneto, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La giornata è cominciata con la commemorazione davanti al monumento ai caduti, ed è proseguita con la cerimonia di consegna per le onorificenze dell’Ordine al Merito. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, si ricorda il 77° anniversario della proclamazione del nuovo ordine e quindi del passaggio dalla Monarchia alla Repubblica.

Gli eventi

Alle 9.30, a piazza Vittorio Veneto, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, presente il Presidente Schifani ha deposto una corona commemorativa al Monumento ai Caduti.

Un’ora dopo, alle 10.30 al Teatro Politeama Garibaldi, alla presenza delle locali autorità civili e militari, la cerimonia di consegna dell’onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di altre importanti distinzioni onorifiche.

Nel corso della manifestazione si è proceduto anche alla premiazione delle scuole vincitrici del concorso denominato “Libertà di Stampa e Cultura della Legalità”, riservato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organizzato dalla Prefettura, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa.

Festa Della Repubblica 2 giugno 2023

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica

Commendatore

Dott. Giovanni Ilarda Procuratore Generale della Repubblica in quiescenza

Dott. Ugo Palazzo Consulente presso la Direzione Generale dell’ISMETT

Ufficiale

Sig. Attilio Albergoni Dipendente in quiescenza dell’Archivio Storico del Comune di Palermo

Sig. Vincenzo Miccoli Presidente dell’Ass.ne Naz.le Finanzieri d’Italia di Bagheria

Cavaliere

Dott. Roberto Asaro Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza

Dott. Maurizio La Rocca Comm. Capo della Polizia di Stato in quiescenza

Ten.Col. E.I. Gaspare Di Pasquale Ufficiale dell’Esercito Italiano

Primo Luog.te E.I. Antonino Lo Presti Sottoufficiale dell’Esercito Italiano

Magg. Biagio Alessandro Giardina Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Sott.Ten. C.S. Salvatore Corselli Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Giuseppe Cimò Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Michele Coscia Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Antonio D’Orazio Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Giuseppe Munafò Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Vincenzo Pizzurro Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Eligio Quaranta Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

M.llo Magg. Massimiliano Genovese Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Brig. Capo Francesco Blandino Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Pasquale Magliocca Sottoufficiale della Guardia di Finanza

Ing. Francesco Fazzari Dirigente in pensione dei Vigili del Fuoco

Prof. Domenico Buccheri Docente di religione

Maestro Nicolò Giuliano Ceramista

Sig. Filippo Lo Bue Impiegato

Maestro Antonino Trovato Musicista

Dott. Salvino Marcello Vitaliti Medico Chirurgo

Medaglie d’onore

Alla memoria di cittadini italiani, militari e civili, che dopo la proclamazione dell’armistizio di Cassibile l’8 settembre 1943 rifiutandosi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra:

Antonino GUTTUSO, nato a Bagheria il 18 aprile 1919 e deceduto l’8 luglio 1994.

Mariano PUCCIO, nato a Capaci il 2 giugno 1921 e deceduto il 9 febbraio 1990.

Francesco RINELLA, nato a San Mauro Castelverde (PA) il 22 marzo 1918 e deceduto nel 1994

Baldassare ETERNO, nato a Alcamo (TP) il 12 novembre 1917 e deceduto il 24 gennaio 1987.

Antonino LIPARI, nato a Monreale il 6 novembre 1913 e deceduto nel 1952.

Onorificenza di “Vittima del terrorismo”

1° Caporal Maggiore Scelto Alessandro La Vardera

Caporal Maggiore Capo Danilo Prestigiacomo