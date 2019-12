Canti e balli in corsia, all'Ospedale dei Bambini il flash mob per un Natale "pieno di gioia" (VIDEO)

Novanta giorni per concordare le riforme, Sicilia 'commissariata' da Roma

20:53

Via libera al decreto 'Salva Sicilia', ok alla dilazione in dieci anni, all'Ars slitta tutto a dopo Natale