Palermo blindata in occasione dei giorni del festino che non c’è. Nonostante la scelta dell’amministrazione comunale di non far sfilare il carro e non autorizzare alcuna bancarella per evitare assembramenti i palermitani si stavano preparando a festeggiare ugualmente in modo tradizionale. Insomma la scelta anti covid19 dell’amministrazione comunale rischiava di diventare l’eldorado degli abusivi pronti a fare affari d’oro rigorosamente in nero approfittando di certa Palermo.

Così era comparso un intero palco totalmente abusivo così come era già comparse dal fine settimana bancarelle non autorizzate al foto italico e nelle strade intern del centro storico nell’area tradizionale del Festino.

L’amministrazione comunale ha, dunque, deciso di blindare la città. Saranno 85 le pattuglie della Polizia municipale operative in strada durante le giornate di domani e dopodomani (quindi del 14 e 15 luglio) in occasione delle iniziative celebrative di Santa Rosalia, mentre da stamattina 10 pattuglie hanno presidiato a rotazione l’area del Foro Italico, tradizionale luogo di ritrovo dei palermitani per la sera del 14.

Proprio questa stamattina (13 luglio), gli agenti hanno impedito il montaggio di un palco abusivo il cui allestimento era iniziato alle prime ore dell’alba ed hanno proceduto a far smontare quel che era già stato allestito.

Oggi, infatti, aono entrati nel vivo a Palermo i festeggiamenti di Santa Rosalia, che culmineranno con la messa di mercoledì nel sagrato della cattedrale.

Stamane a Palazzo delle Aquile, un appuntamento molto importante e carico di commozione. Si è tenuto infatti l’atto di affidamento della Città alla Santuzza da parte dell’Arcivescovo e il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di Santa Rosalia.

Quest’anno i palermitani potranno rendere omaggio alla loro Santuzza tramite la visione di un film, di proprietà del Comune di Palermo, dal titolo “Palermo sospesa – c’è il Festino che non c’è”, realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e diretto da Costanza Quatriglio.

A partire dalle ore 22, potrete guardare il film anche sulla home page del nostro giornale on line e sulla relativa pagina facebook.

A mezzanotte niente giochi d’artificio, solo un ‘botto’ uno solo a livello esclusivamente simbolico