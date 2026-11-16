Danza contemporanea, ma non solo: anche sperimentazione coreografica e scenica, la tecnologia e l’intelligenza artificiale che per una volta non dominano né sostituiscono, ma si fanno movimento, espressione corporea, anima e natura. Va in scena venerdì 20 e sabato 21 novembre, nello Spazio Zero dei Cantieri culturali alla Zisa, la sesta edizione del Festival Internazionale Dissidanza, organizzato dal Centro coreografico L’Espace di Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo e del Ministero della Cultura, e il sostegno di Institut Français e Acsi.

Scena aperta, a ingresso libero fino a esaurimento posti, venerdì dalle 20.30 alle 22.30 e sabato dalle 19 alle 21. Ad aprire il festival sarà la compagnia ospitante, con la produzione L’espace / Zappulla DMN Learning Bodies: coreografia e regia firmate da Giovanni Zappulla, direttore artistico della compagnia e del festival, che condivide la scena e la ricerca coreografica con Annachiara Trigili sulla musica, il sound design, i video e le tecnologie interattive di Giuseppe Rizzo. Learning Bodies è una creazione coreografica interdisciplinare che esplora il modo in cui il corpo apprende, ricorda e costruisce la propria identità attraverso l’esperienza, l’educazione e la relazione con gli altri, attraverso il linguaggio della Danza Movimento Naturale (DMN) di cui Zappulla è ideatore e interprete con Annachiara Trigili. La ricerca mette in dialogo il movimento organico, l’ascolto e l’improvvisazione con musica, immagini e tecnologie interattive che cangiano sul suono e sul movimento, interrogando anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di apprendimento. Tools ipertecnologici al servizio della voce, del suono, della riflessione e della performance.

Alla Nona Sinfonia di Beethoven è suggestivamente legata la seconda performance della serata di venerdì 20: La Nona – Quel che resta di noi e della Terra della coreografia della compagnia Con.Cor.D.A. / Movimentoinactor Teatrodanza di Pisa, firmata da Flavia Bucciero con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana. Danzatori Marco Della Corte, Alice D’Urso, Iolanda Del Vecchio, Fausto Paparozzi. Interventi di musica elettronica di Antonio Ferdinando Di Stefano.

A seguire, Nella stanza, 5 minuti di solo della giovane danzatrice Sara Colomba. Creazione e interpretazione della stessa Colomba. Sara è studentessa del percorso professionale Athletic Movement Deep Program 2025/2026 – Platz14 e si esibisce nell’ambito della collaborazione annuale con il festival, allo scopo di promuovere giovani interpreti e coreografi. Chiude la serata di venerdì proprio il duo “titolare” di Platz14, formato da Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi. Far from here – duet il titolo della performance: traiettorie di corpi che diventano confronto tra singolarità, in cui l’autonomia del gesto coesiste con la presenza dell’altro, ridefinendo continuamente il modo di abitare lo spazio condiviso.

Sabato 21 novembre spazio alle compagnie estere ospiti, dall’Europa e dal mondo. In scena Blue Gold della compagnia HOTELOKO / Fondazione NEW WAVE di Varsavia, Polonia. Ideazione, coreografia e interpretazione di Agata Życzkowska, co-coreografia e video di Karina Szutko: un collage performativo composto da frammenti di coreografie precedenti e da nuove scene, che costruiscono un ritratto personale, composito, dell’artista, principale creatrice della compagnia polacca. Il solo di Agata Życzkowska si muove sul confine tra follia, assurdo e malinconia, diventando una ricerca intima e universale dell’identità di una donna artista che trasforma continuamente il proprio corpo, il linguaggio del movimento e la propria biografia.

La danzatrice francese Hélène Taddei Lawson di Art Mouv’, di Bastia, in Corsica, sarà poi protagonista di Nowhere, creazione e interpretazione della stessa Taddei Lawson su musiche di Billie Eilish, Ryuichi Sakamoto, Ry Cooder, video di Stéphane Broc, testi di Hélène Taddei Lawson. Un poema visivo e sonoro che intreccia parole e movimento. Le immagini video attraversano lo spazio per incontrare il corpo dell’interprete, scolpendolo fino a immobilizzarlo, nel dialogo tra immagini reali e proiettate, parole delle canzoni e parole dell’artista.

Chiuderà la serata, e il festival, il clou di No Estoy Yo Aquí, del messicano Colectivo Beznei, per la prima volta a Palermo. Autrici e registe Eunice Guerrero e Sandra Govill, interpreti: Eunice Guerrero e Sandra Govill, direzione del movimento di Sandra Govill, drammaturgia e co-regia di Victor Hernandez. Una produzione Colectivo Beznei, LCN Escena, Ramito y Violeta, Secretaría de Cultura de Morelos di rara suggestione e intreccio, tra storia e cronaca del surreale: in un Messico immerso nell’oscurità dopo l’inspiegabile scomparsa di tutte le immagini della Vergine di Guadalupe, due donne comuni, Mariana e Lucía, intraprendono una ricerca ossessiva per ritrovare la luce perduta, nel sottile velo tra assurdo e sacro, disperazione ed estasi.