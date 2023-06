Grande successo di pubblico, stasera il finale su Video Regione e Blogsicilia.it

Grande successo di pubblico per Festival, la kermesse canora condotta da Massimo Minutella. Il contest mette alla prova personaggi dello spettacolo e dell’arte siciliana con le canzoni che hanno segnato la storia del festival di Sanremo. Dal Teatro “Al Massimo” di Palermo, lo spettacolo è stato trasmesso in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre), Vrsicilia.it e Blogsicilia.it

Il video messaggio di Fiorello per Tony Sperandeo

Un fuori programma a sorpresa ha “condito” la prima puntata del Festival. Fiorello, la superstar della tv italiana, ha inviato un video messaggio dedicato all’attore palermitano Tony Sperandeo. Simulando non senza talento uno slang dialettale palermitano, Fiorello ha invitato Sperandeo ( “è il numero uno”, dice la star catanese) a raccontare la parabola del babbalucio.

Il Festival si conclude stasera con la seconda puntata. Ancora una volta, per seguire le imprese dei cantanti che si contendono la palma del vincitore basta collegarsi sul canale 14 del digitale terrestre (Video Regione) e su Vrsicilia.it e Blogsicilia.it

E’ l’undicesima edizione del Festival

Il Festival ideato da Massimo Minutella è giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Anche quest’anno la formula non è cambiata. L’edizione numero 11 mantiene le regole di sempre. Sul palco si esibiscono attori, comici e personaggi dello spettacolo. In singolo o in coppia, i quattordici concorrenti canteranno brani che hanno segnato il successo della storia del Festival di Sanremo. La vittoria andrà assegnata col televoto. Quest’anno c’è anche una giuria di esperti a giudicare le performance degli artisti. Tra i giurati della prima serata ricordiamo Ciccio Bozzi, storico autore di Fiorello e scrittore: nel 2022 ha dato alle stampe l’irriverente “Filosofia del Suca”, per i tipi di Solferino.

Ecco il programma (partecipanti e canzoni) del Festival 2023

Carlo Kaneba & Giovanna D’Angi (Made In Italy) Antonello Costa(Il Garibaldi Innamorato) Rossella Leone & Clelia Cucco (Furore) I Respinti (Si Può Dare Di Più) Eliana Chiavetta, Sara Priolo E Monia Arizzi ( Ciao Ciao) Gino Carista & Caterina Salemi (Felicità) Lollo & Nicola Franco (Chiamami Ancora Amore) Benassai & Coco’ Gulotta (Vita Spericolata) Ivan Fiore & Lupetto (Supereroi) Massimo Spata ( Nel Blu Dipinto Di Blu) Manlio Dovi’ (Spalle Al Muro) Salvo La Rosa & Giuseppe Castiglia(Non Si Cresce Mai) I 4 Gusti (Ringo Starr) Ernesto Maria Ponte(La Terra Dei Cachi)