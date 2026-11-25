Palermo si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di ‘Festival, la Sicilia se la canta’, l’appuntamento ideato e condotto da Massimo Minutella che tornerà al Teatro Golden il 2 e 3 dicembre 2026.

Due serate all’insegna dello spettacolo, della musica e dell’intrattenimento, costruite sulla formula dei grandi festival della canzone: un teatro, una platea, una giuria e un’orchestra dal vivo. A fare la differenza, come da tradizione, saranno i protagonisti della competizione: non cantanti professionisti, ma comici, cabarettisti, attori, giornalisti, conduttori e personaggi conosciuti del panorama siciliano, pronti a cimentarsi con una prova lontana dalla loro abituale attività.

L’edizione 2026 segna anche una novità sul fronte organizzativo: per la prima volta la produzione è affidata a Talia Consulting, in collaborazione con Associazione Culturale Club Cultura – ETS e Muoviti s.r.l. Un’edizione che potrà contare anche sull’esperienza di Pippo Balistreri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo. Sarà lui a ricoprire lo stesso ruolo anche a Palermo, portando sul palco del Teatro Golden un’esperienza maturata in oltre quattro decenni al fianco della principale manifestazione musicale italiana. Accanto a Massimo Minutella ci sarà Marika La Mattina, al debutto nel ruolo di co-conduttrice, che salirà sul palco per presentare insieme a lui il cast della manifestazione.

La voce fuori campo del Festival sarà invece quella di Beppe Palmigiano. Ad accompagnare gli artisti durante le esibizioni sarà la Lab Orchestra, diretta dal maestro Giuseppe Preiti, con l’esecuzione dal vivo dei brani in gara. Quindici edizioni raccontano un percorso che negli anni ha attraversato diversi teatri palermitani, consolidando un rapporto con il pubblico che si è esteso anche oltre la platea. Nel 2024 la diretta televisiva su Video Regione, dal Teatro Golden, ha superato i 200 mila contatti, mentre nel 2022 il televoto aveva raccolto oltre 11 mila preferenze. Tra i momenti più significativi delle passate edizioni anche il videomessaggio a sorpresa inviato nel 2023 da Fiorello per Tony Sperandeo, protagonista in gara anche quest’anno.

Nel 2025, invece, ospite d’onore era stato Piero Grasso, intervenuto con un ricordo dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. «Circa quindici anni fa ho preso consapevolezza che non avrei mai condotto il Festival di Sanremo. Allora mi sono detto: sai che c’è? Mi faccio il mio Festival di Sanremo. Teatro, platea, giuria, una grande orchestra e tanti artisti in gara. Ma, per complicarmi la vita, invece di chiamare cantanti professionisti ho chiamato comici, cabarettisti, giornalisti e conduttori, che si cimentano nel canto, che chiaramente non è la loro materia. In questi quindici anni ci siamo davvero divertiti», racconta Massimo Minutella, ripercorrendo la nascita e lo spirito della manifestazione. Una formula che continua a puntare sulla leggerezza e sulla capacità di sorprendere, coinvolgendo personalità provenienti da ambiti diversi dello spettacolo e dell’informazione.

“Quest’anno ho chiesto a Marika La Mattina di essere la mia co-conduttrice. Porterà sul palco la sua bellezza, la sua voce e il suo carisma, e insieme a me presenterà il cast. E quando farà il grande salto, ricordatevelo: come Pippo Baudo, dirò “l’ho inventata io”. Il Festival si conferma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, mettendo in relazione protagonisti dello spettacolo siciliano e pubblico. Un aspetto sottolineato anche da Gaspare Simeti, dirigente dell’area della Cultura, Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento eventi: “Ormai il Festival è un appuntamento che i palermitani aspettano con grande piacere. L’amministrazione è ben lieta di sostenerlo e supportarlo, perché è un’occasione per trovare unità tra il pubblico e gli artisti palermitani e siciliani più in generale. È un modo per valorizzare sempre più gli artisti, anche se in una veste canora. I palermitani, poi, dal punto di vista della presenza – sia in teatro che in tv – hanno sempre dimostrato grande attaccamento a questo evento. Lunga vita al Festival”.

Nel corso della presentazione è stato affrontato anche il tema della sicurezza stradale, con l’intervento di Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana: «Il Festival rappresenta un’importante occasione per unire spettacolo, partecipazione e messaggi di valore sociale. Anche attraverso manifestazioni come questa possiamo contribuire a sensibilizzare i cittadini su temi fondamentali, come quello della sicurezza stradale. È importante utilizzare ogni occasione di incontro e condivisione per promuovere una cultura del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida, soprattutto tra i più giovani. La prevenzione e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per ridurre gli incidenti e salvare vite umane». “È per noi motivo di grande orgoglio assumere, da quest’anno, la produzione di un Festival che in quindici anni ha conquistato un posto speciale nel panorama culturale e dello spettacolo siciliano – hanno affermato Andrea Ganci e Giuseppe Gurrieri di Talia Consulting –. Raccogliamo un’eredità importante che sentiamo la responsabilità di valorizzare, nel pieno rispetto di una direzione artistica impeccabile, che ha dato vita a un format autentico, genuino e ricco di valori”.

Le due serate saranno registrate e trasmesse il 3 e il 4 dicembre su Video Regione, canale 14, emittente televisiva ufficiale dell’iniziativa. Radio In sarà invece la radio ufficiale e trasmetterà il Festival in diretta. L’ingresso al Teatro Golden sarà gratuito, con distribuzione dei biglietti a partire da mercoledì 25 novembre presso il botteghino del teatro.