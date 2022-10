Ridotti i disagi per i quartieri Arenella e Vergine Maria

Il Comune di Palermo ci ripensa. L’assessore Maurizio Carta ha disposto la parziale modifica dell’ordinanza 1343 che imponeva, dal 30 ottobre al 2 novembre, l’imposizione del senso unico di marcia nelle strade che portano al cimitero dei Rotoli. Fatto che esponeva i residenti delle borgate marinare dell’Arenella e di Vergine Maria ad eccessivi disagi. Criticità ridotte alle sole giornate dell’1 e del 2 novembre, così come chiesto dal Consiglio della VII Circoscrizione.

L’Amministrazione ci ripensa

Istanza accolta dall’Ufficio Traffico, come sottolineato dal consigliere di quartiere del M5S Giovanni Galioto. “Ringrazio l’assessore Carta e gli uffici comunali competenti per aver dato seguito alla richiesta di revoca dell’ordinanza che prevedeva il senso unico dall’Arenella, in direzione cimitero dei Rotoli, per i giorni 30 e 31 Ottobre 2022. Una decisione di buon senso che rende meno disagi per i residenti dei quartieri dell’ Arenella e di Vergine Maria



Cosa prevede l’ordinanza

Si ritorna quindi allo schema originale intrapreso nel 2004. L’Ufficio Traffico del Comune ha emesso un’ordinanza che prevede la limitazione temporanea della circolazione veicolare per i giorni 1 e 2 novembre. In particolare, il provvedimento interessa l’istituzione del senso unico di marcia nelle vie limitrofe il Cimitero dei Rotoli. Ovvero via Belmonte; via Papa Sergio I°, via Cardinale Massaia, via Vergine Maria; Piazza Bordonaro e via Bordonaro. In via Papa Sergio I° sarà istituito per quei giorni il divieto di sosta con rimozione coatta per 20 mt immediatamente dopo lo sbocco di via Papa Pio X, in direzione acquasanta e sul lato destro del senso di marcia.