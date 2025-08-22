Feudo Art Residency 2025 alla sua IV edizione, vedrà il tocco inconfondibile di uno dei pianisti più apprezzati della nuova generazione: Giuseppe Guarrera, Barenboim-Said Akademie, Berlino,alla direzione artistica di questa nuova edizione, che lo ha visto raccogliere un gruppo di dieci giovani e talentuosi musicisti internazionali dagli Stati Uniti, passando per l’Europa, al Giappone. E la possibilità di ascoltare il suono, raro, antico e straordinario di un violino del celebre Antonio Stradivari del 1725.



Luogo: Contrada Feudo , RANDAZZO, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 12:00

Prezzo: 30.00

Link: https://www.girolamorusso.it/feudo-art-residency-2025/

