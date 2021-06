Scelto un profilo di grande spessore

Vaccari è ex presidente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento

Diversi incarichi prestigiosi al Petruzzelli ed al San Carlo

Tarantino “È evidente che l’Orchestra Sinfonica Siciliana continui ad essere un di punto di riferimento”

Giandomenico Vaccari è il nuovo sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Il neo commissario della Foss, Nicola Tarantino, ha vagliato le tante candidature giunte sul suo tavolo in seguito all’avviso per manifestazione d’interesse pubblicato dalla Fondazione per la scelta.

Vaccari fino allo scorso marzo ha ricoperto il ruolo di presidente e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. In passato, ha ricoperto la carica di sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica Teatro “Petruzzelli”, direttore artistico della Fondazione Lirico Sinfonica teatro di San Carlo-Napoli e della Fondazione Lirico Sinfonica teatro Verdi di Trieste.

Vaccari vanta altre numerose collaborazioni con prestigiosi enti musicali italiani.

“La sua candidatura è un onore per noi”

“Per la FOSS – ha commentato Tarantino – è un onore che una personalità di spicco come Giandomenico Vaccari si sia proposto nel ruolo di sovrintendente. È evidente che l’Orchestra Sinfonica Siciliana continua ad essere un di punto di riferimento per i grandi professionisti del settore, fra cui può essere ascritto Vaccari per il curriculum che ha maturato”.

Incarico da 85mila euro l’anno

Il rapporto tra la Fondazione e il Sovrintendente sarà regolato con contratto professionale. Il trattamento economico annuo lordo e omnicomprensivo è pari a 85mila euro. La sede di lavoro è Palermo, presso gli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Al nominando Sovrintendente saranno rimborsate le spese di trasferta documentate e sostenute nell’espletamento dell’incarico fuori dalla sede di lavoro. L’incarico di Sovrintendente decorrerà dalla data di stipula del contratto e decadrà in concomitanza al termine della attuale fase di gestione commissariale. Con la nomina dei nuovi organi della Fondazione, pertanto, l’incarico si considererà concluso.