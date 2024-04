Una fiammata a causa del vento e, probabilmente, di una imprudenza con un accelerante mentre stava accendendo il barbecue per la classica grigliata di Pasquetta è costata cara ad un adolescente in provincia di Messina.

E’ successo a Milazzo dove un quattordicenne è rimasto ustionato durante la preparazione del pranzo di Pasquetta. Il giovane è stato ferito dalle fiamme in varie parti del corpo. Soccorso da amici e parenti con i quali si trovava, le fiamme sono state spente velocemente ,a le ustioni sono subito apparse molto gravi.

In contrada ponente, dove si è verificato l’incidente, è subito arrivata un’ambulanza chiamata dai presenti. Il mezzo del 118 lo ha trasportato all’ospedale di Milazzo ma le sue condizioni sono apparse subito abbastanza serie e, in serata, vista la gravità delle ustioni, è stato trasportato con l’elisoccorso al centro grandi ustioni di Palermo.

Pasquetta di gravi incidenti di varia natura

E’ stata una Pasquetta di numerosi incidenti di varia natura. Un incidente mortale nella tarda serata è accaduto in via Dante, a Palermo. Un motociclista, un uomo di 53 anni, in sella ad un T-Max, ha perso la vita schiantandosi contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato fatale, l’uomo, di nazionalità rumena, è morto sul colpo. Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Nel pomeriggio del lunedì dell’angelo, invece, traffico bloccato lungo la statale 113 per uno scontro tra tre auto. Pasquetta in coda per tanti che sono usciti dallo svincolo di Trabia sull’autostrada Palermo Catania per raggiungere alcune località di mare visto che lo svincolo di Termini Imerese è chiuso per lavori e lo resterà ancora per mesi. Nella zona di Trabia il traffico è aumentato e così questa mattina si è verificato un tamponamento a catena. Diverse le ambulanze intervenute per soccorrere gli automobilisti feriti trasportati in ospedale.

