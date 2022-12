VIDEO

Paura nella zona di via Pitrè, a Palermo, per un incendio in via Carlo Del Prete. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, presenti sul posto con quattro squadre, ad andare a fuoco sarebbe stato un appartamento. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno chiamato i pompieri. Non è ancora chiara l’entità dei danni, non ci dovrebbero essere feriti. Il traffico, all’altezza dello svincolo di viale Regione Siciliana, è andato in tilt.

L’incendio di Modica

Un incendio è divampato, per cause accidentali, qualche giorno fa, in un appartamento in via Sandro Pertini a Modica, al quinto piano delle case popolari, al quartiere Sorda.

In via precauzionale è stata evacuata una ala del palazzo di 12 piani. La donna che occupava l’appartamento, a causa delle inalazioni di fumo, è stata trasportata all’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Modica e Ragusa che hanno in poco tempo circoscritto le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri.

Incendio in abitazione a Bisacquino

Ad inizio settimana i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti a Bisacquino per spegnere l’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dal tetto dell’immobile in via Duca. I pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all’intero edificio. Si stanno eseguendo le verifiche per stabilire le cause dell’incendio.

Incendio nel Trapanese

Un incendio ha distrutto un capannone della ditta edile Caradonna in via Alberto Favara a Salemi, nel Trapanese. Le fiamme hanno interessato il materiale che si trovava depositato all’interno della struttura in acciaio di 800 metri quadri: cataste di legna per la produzione di pelle, due escavatori e un muletto.

Struttura inagibile

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo. A causa dei danni provocati dal fuoco il capannone è inagibile. Sono in corso le indagini per accertare l’origine del rogo.

Ad ottobre altro incendio nel Palermitano

Nell’ottobre scorso un altro incendio, per cause da accertate, è divampato in uno stabilimento in via Archimede a Carini, nel Palermitano. Le fiamme partirono da alcune di pedane e cartone nel capannone della ditta Italy Wather, e si propagarono al primo piano l’istituto di vigilanza e sicurezza Sicil Security. Alcuni focolai furono spenti dal personale delle due società. Intervennero anche in quel caso i vigili del fuoco che spensero il rogo. Nel capannone arrivarono anche i carabinieri per accertare insieme ai tecnici dei pompieri le cause dell’incendio.