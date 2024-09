Fiamme e panico in centro a Palermo a causa di un grosso incendio che è divampato in un appartamento al primo piano di via Giuseppe Alessi, al civico 44. Si tratta di una porzione di strada che i palermitani conoscono ancora come via Autonomia Siciliana. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per riuscire a spegnere il rogo ma è stato necessario evacuare la palazzina a scopo precauzionale durante le operazioni di contrasto al fuoco.

Le cause dell’incendio

secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da una caldaia. Non risultano esserci feriti. I condomini del palazzo sono stati fatti scendere con le autoscale dei vigili del fuoco. L’evacuazione è stata ordinata ma non è mancata la tensione. Il traffico è andato in tilt nell’area tra via Ferri e via Marchese di Villabianca.

I precedenti incendi in appartamento

Appena qualche giorno fa si era registrato un altro incendio in appartamento in una zona diversa della città. Un incendio era divampato in piazza Pagliarelli a Palermo in un’abitazione a piano terra. Madre e figlio, in quel caso, si sono salvati ma una donna che viveva al piano di sopra è stata soccorsa dai sanitari del 118 per essere rimasta intossicata.







Due stanze inagibili

I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l’incendio che si era sviluppato in una delle camere ha interessato il contro soffitto e il soffitto costituito dal travi in legno. Una volta completato l’intervento due stanze dell’appartamento del piano terra e del primo piano sono state dichiarate inagibili. Servono interventi per renderle abitabili. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri stanno individuando la causa del rogo.

Incendio anche nel Catanese

Un incendio è stato domato anche nel catanese in un laboratorio di tappezzeria al piano terra di un condominio a cinque piani in via Fabio nel centro di Acireale.

L’incendio ha coinvolto l’intero locale ed i fumi ed i prodotti della combustione hanno invaso anche l’appartamento soprastante.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania con il supporto di un’autobotte ed un automezzo logistico inviati dalla Sede Centrale, hanno domato le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti.

Un uomo che lavorava all’interno della tappezzeria ha riportato ustioni agli arti superiori ed intossicazione da fumi, un’altra persona residente al piano superiore della bottega è rimasta intossicato dal fumo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del Servizio 118.

